أوقفت شركة آبل إنتاج هاتف iPhone 17 Pro فور إطلاق نموذج iPhone 18 Pro، الذي جاء بأبعاد متطابقة تسمح باستخدام غطاء الهاتف القديم على الجديد، مع احتفاظ كلا الجهازين بشاشة OLED من نوع LTPO قياس 6.3 بوصة وميزات مضادة للانعكاس.

تصميم جديد وألوان محدثة وأداء بطارية محسّن

يتوفر iPhone 18 Pro بألوان الأسود والفضي والجليدي والبورغندي، بينما اقتصرت ألوان الطراز السابق على الفضي والبرتقالي الكوني والأزرق الداكن. أصبحت جزيرة التفاعل في الطراز الجديد أضيق وتسمح بعرض ثلاث نشاطات متزامنة، مما يوسع مساحة العرض المفيدة للمستخدم.

حقق الهاتف الجديد نتائج أفضل في اختبارات عمر البطارية رغم الزيادة الضئيلة في سعتها الفعلية. اكتمل شحن جهاز iPhone 18 Pro أسرع بحوالي 16 دقيقة من طراز العام الماضي، مسجلاً تفوقاً بنسبة 2% بعد 15 دقيقة و4% بعد 30 دقيقة.

معالج A20 Pro وسعات تخزينية غير مسبوقة

يعتمد الهاتف الجديد على شريحة A20 Pro المصنعة بتقنية 2 نانومتر وتحتوي على ضعف عدد نوى المحرك العصبي مقارنة بالجيل السابق. تفوقت هذه الشريحة بنسبة 27% في مهام المعالج المركزي وبنسبة 13% في اختبارات المعالج الرسومي، مما يعزز أداء الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

يدعم iPhone 18 Pro سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، بينما يقتصر الطراز السابق على 1 تيرابايت كحد أقصى. تستخدم نسخ التخزين الكبيرة من الهاتف الجديد ذاكرة من نوع QLC تنخفض سرعة الكتابة فيها عند امتلاء أكثر من 60% من المساحة المتاحة.

نظام كاميرات متطور بخيارات تصوير مرنة

تمتلك الكاميرا الرئيسية في iPhone 18 Pro فتحة عدسة متغيرة تتراوح بين f/1.48 وf/4.0، بعكس الفتحة الثابتة عند قيمة f/1.78 في هاتف iPhone 17 Pro. تستخدم الكاميرا مستشعراً جديداً بدقة 48 ميجابكسل وبصيغة بصرية 1/1.28 بوصة، وتوفر الكاميرات الخلفية الثلاثة خيار التصوير بدقة 24 ميجابكسل كإعداد افتراضي.

أضافت الشركة إمكانية ضبط سرعة الغلق وتوازن اللون الأبيض يدوياً في الطراز الجديد دون الحاجة لوضع مخصص. تميل صور النهار في الهاتف الجديد إلى ألوان أكثر دفئاً وتظهر تفاصيل أدق، بينما تبدو صور التكبير 2x في الإضاءة المنخفضة أكثر حدة في طراز iPhone 17 Pro.

تظهر صور التكبير 8x في الإضاءة الضعيفة ضوضاء أقل في iPhone 18 Pro لكن بتفاصيل قد تكون أقل وضوحاً من المنافس. تبقى مواصفات كاميرا السلفي دون تغيير وتعتمد على مستشعر مربع بدقة 18 ميجابكسل في كلا الجهازين.

يدعم الهاتفان تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدلات 24 و30 و60 إطاراً في الثانية باستخدام جميع الكاميرات. تتيح الكاميرات الرئيسية الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية عند التكبير 1x و2x، مع تضمين خيارات Dolby Vision وProRes وApple Log 2 التي تتطلب تخزيناً خارجياً لبعض الأوضاع عالية السرعة.