وصل هاتف vivo V80 الجديد إلى أيدي المراجعين مؤخراً بألوان تتراوح بين الأخضر والأزرق غير المحددة بدقة، ليخضع لسلسلة من الاختبارات التقنية الشاملة.

محتويات العلبة ومواصفات الشحن

تضم العلبة العالمية للجهاز غطاءً خلفياً شفافاً ليناً يحمي هيكل الهاتف دون إخفاء تصميمه. يأتي معها شاحن سريع تصل قدرته إلى 90 واط، مرفقاً بكابل نقل بيانات من نوع USB-A يتصل بمنفذ USB-C في الجهاز.

تصميم خارجي يستوحي من آيفون برو

يعتمد جسم الهاتف على إطار معدني غير لامع يندمج مع ظهر زجاجي شبه شفاف، في نمط تصميمي مشابه لطراز V70 الذي سبقه. تبرز وحدة الكاميرا الخلفية بشكل واضح يحاكي التصميم المستخدم في هواتف آيفون برو الحديثة، وتحمل العدسات علامة زييس (Zeiss) التجارية دلالة على جودة النظام البصري.

أداء المعالج وسرعة الشاشة

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، وهو نفس الرقاقة الإلكترونية التي اعتمدتها شركة vivo في هاتف V70 الصادر قبل عام كامل. ارتفعت سرعة تحديث الشاشة في هذا الإصدار لتصل إلى 144 هرتز، متفوقة بذلك على معدل 120 هرتز الذي ميز الطراز السابق.

قفزة في سعة البطارية وتقنياتها

شهدت سعة البطارية زيادة ملحوظة لتبلغ 7200 مللي أمبير/ساعة، وذلك بفضل الاعتماد على تقنية جديدة تجمع بين السيليكون والكربون. كانت سعة بطارية الجيل السابق V70 تقتصر على 6500 مللي أمبير/ساعة فقط، مما يمثل فرقاً واضحاً في الطاقة التخزينية. أعلن فريق المراجعين أنهم سيباشرون إجراء اختبارات دقيقة لعمر البطارية خلال الفترة القريبة القادمة لتحديد كفاءتها الفعلية.