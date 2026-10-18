استخدم كاتب مقال تقني مؤخراً تطبيق EQSweep المجاني لضبط سماعات Google Pixel Buds وتحسين جودتها الصوتية بشكل جذري، في تجربة أجريت على نظام أندرويد. عانى الصوت الافتراضي لهذه السماعات من طغيان واضح لنغمات التريبيل العالية، بينما افتقر المعادل المدمج من شركة جوجل إلى المرونة الكافية لمعالجة هذه المشكلة.

آلية عمل التطبيق تعتمد على الموجات الجيبية

يعتمد التطبيق على تشغيل نغمات اختبارية تمر عبر كامل نطاق الترددات المسموعة بدلاً من الاعتماد على أشرطة التمرير التقليدية المستخدمة في معظم البرامج. يقوم البرنامج بتوليد موجة جيبية عند كل تردد محدد أثناء عملية المسح الشامل للنطاق الترددي لتحديد نقاط الذروة أو الانخفاض في استجابة الجهاز. تهدف هذه العملية التقنية إلى إنتاج صوت مسطح ومتوازن يخلو من التشوهات الناتجة عن ضبط المصنع الأولي.

تحكم دقيق في النطاقات وتحذيرات أمنية

يسمح التطبيق للمستخدم بإنشاء ما يصل إلى 10 نطاقات للمعادلة الصوتية، مع إتاحة إمكانية ضبط قيم الكسب والعرض لكل نطاق على حدة. ورغم هذه الميزات المتقدمة، فإن التطبيق يحذر المستخدمين بوضوح من أن رفع مستوى الصوت أثناء ترددات النغمات العالية قد يتسبب في ضرر دائم للأذن. يتطلب استخدام هذا البرنامج التسجيل كمختبر (Beta Tester) نظراً لأنه لا يزال في مرحلة تجريبية قبل طرحه رسمياً على متجر Play.

ملفات تعريف مخصصة ودعم للتصدير

تمكّن المستخدم من حفظ ملفات تعريف مخصصة لأنواع موسيقية مختلفة، حيث قام مثلاً بتعزيز نغمات الباس خصيصاً عند الاستماع لموسيقى فرقة Run The Jewels. يمكن أيضاً حفظ ملفات معادلة منفصلة لكل زوج من السماعات، مما يسهل التبديل بينها باستمرار دون الحاجة لإعادة الضبط يدوياً. يدعم التطبيق تصدير ملفات التعديل بصيغ مقبولة عالمياً، مما يسمح باستيرادها لاحقاً في أدوات أخرى مثل تطبيق Wavelet. وصف الكاتب هذا التطبيق بأنه الأفضل بين جميع تطبيقات المعادل التي جربها حتى الآن على أجهزة أندرويد.