احتفظ الملاكم ديبوا بلقبه بعد فوزه على المنافس واردلي في نزال انتهى خلال جولتين فقط، وذلك أمام حشد بلغ 19,000 متفرج في ملعب O2 أرينا.

أجواء النزال والحضور البارز

استقبل الجمهور بادي كونسيدين الممثل والكوميدي روب بيكيت بين الحاضرين لمتابعة الحدث الرياضي المرتقب. وانضم إليهم نجم فرقة Oasis نويل غالاغر وبطل العالم في السهام لوك ليتلر الذين تابعوا تفاصيل المباراة من مقاعدهم.

واجه ديبوا استهجانًا واضحًا من الجماهير فور دخوله إلى الحلبة، بينما ظهر واردلي بعزم شديد مصحوبًا بانفجار الألعاب النارية أمامه قبيل صافرة البداية.

سقوط سريع وضربات قاسية

لم تمضِ سوى 17 ثانية على انطلاق الجولة الأولى حتى سقط واردلي على الأرض إثر تلقيه ضربة يمينية مباشرة وجهها ديبوا بدقة. وواصل البطل توجيه مجموعات ضربات قاسية ومتتالية طوال دقائق الجولة الأولى دون توقف.

عانى واردلي من صعوبة بالغة في مواجهة الضغط المتواصل الذي فرضه خصمه، حيث بدت يداه منخفضتين بينما جاءت لكماته عشوائية وغير منظمة أثناء تبادل الضربات.

نهاية المباراة ومخاوف صحية

أثيرت مخاوف جدية بشأن العودة السريعة للملاكم واردلي إلى الحلبة بعد الإصابة التي تعرض لها في شهر مايو الماضي. وتفاقم الوضع في الجولة الثانية عندما تعرض لضربات عنيفة وموجعة وهو محاصر في الزاوية.

قرر المدرب بن دافيسون التدخل الفوري برمي المنشفة لإنهاء المباراة وحماية ملاكمه من المزيد من الضرر في الجولة الثانية، ليعلن بذلك فوز ديبوا واحتفاظه باللقب.