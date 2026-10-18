أطلقت شركة UGREEN الشهر الماضي بطارية مغناطيسية جديدة لهواتف آيفون بسعة 10000 مللي أمبير وطاقة 25 واط تدعم معيار Qi2.2، وتتميز بتصميم فريد يدمج تقنيات التبريد المتقدمة.

نظام تبريد سائل مرئي يقلل الحرارة بـ 18 درجة

تعتمد البطارية الجديدة على نظام تبريد سائل يظهر بوضوح من خلال نافذة خلفية مصممة لعرض حركة السائل داخل الجهاز أثناء العمل. وأكدت الشركة أن هذه التقنية تخفض حرارة البطارية بنحو 18 درجة مقارنة بالبطاريات المماثلة المتاحة في السوق.

رغم هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، فإن سطح البطارية يبقى دافئاً عند اللمس المباشر من قبل المستخدم أثناء عمليات الشحن الطويلة.

شاشة رقمية وكابل مدمج لتعزيز الكفاءة

يحتوي الجانب الخارجي للجهاز على شاشة صغيرة تعرض نسبة الشحن المتبقية بدقة، بالإضافة إلى سرعة عملية الشحن الحالية لحظياً. كما تتضمن قاعدة البطارية كابلاً مدمجاً من نوع USB-C يسمح بشحن الهواتف أو الأجهزة الأخرى سلكياً لزيادة الكفاءة التشغيلية.

تصميم سميك وسعر مرتفع مع مشاكل في التوافق

يعاني تصميم البطارية من سمك زائد واضح وغياب حامل (stand) مخصص، وهو أمر ملحوظ بالنظر إلى السعر الرسمي للمنتج الذي يبلغ 149 دولاراً. وقد تبرز البطارية من أسفل هاتف آيفون Duo عند تركيبها بسبب أبعاد غلاف الهاتف، وهي مشكلة مشتركة مع ملحقات ماج سيف المغناطيسية الأخرى.

يتوفر منتج UGREEN MagFlow حالياً بخصم على موقع أمازون بسعر 95 دولاراً، مما يجعله خياراً جذاباً للمستخدمين الذين يقلقون من ارتفاع حرارة الأجهزة أثناء الشحن.