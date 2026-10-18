شهد ملعب جتك كوميونيتي في غرب لندن يوم 17 أكتوبر 2026 مباراة جمعت ليفربول وبرينتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، انتهت بفوز الضيوف بنتيجة 2-1 بعد تعرضهم لموقف صعب في الشوط الأول.

غضب قائد ليفربول من أداء الهجوم

رصد الصحفي فيل ماكنولتي تصرفاً غير معتاد من فيرجيل فان ديك خلال دقائق الشوط الأول من المواجهة. ظهر القائد الهولندي بحالة إحباط شديد نتيجة قلة حركة المهاجمين أمامه وعدم توفيرهم لخيارات تمرير كافية.

لوّح فان ديك بذراعيه بغضب واضح مطالباً زملاءه برفع معدل الجهد الميداني فوراً. جاء هذا التفاعل العصبي قبل أن يسجل كيان لويس-بوتر هدف التقدم الوحيد لبرينتفورد في نفس الفترة الزمنية.

طرد لاعب وتغيير مجرى المباراة

تعقدت الأمور أكثر لفريق برينتفورد عندما طُرد اللاعب ييهور يارموليوك في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بسبب محاولة ركل رأس أحد الخصوم. انتهى النصف الأول من اللقاء بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف رغم نقص عدد لاعبيهم.

استغل ليفربول التفوق العددي بشكل كامل مع بداية الشوط الثاني بحثاً عن التعادل. نجح الجناح الإسباني فيكتور مونوز في إدراك التعادل للدقيقة 62 منهياً هجمة جماعية بتسديدة قوية استقرت في الزاوية السفلى للمرمى.

إيساك يحسم النتيجة لصالح الريدز

لم يتوقف الضغط الليفربولي عند حد التعادل بل تحول إلى هجوم كاسح للحصول على النقاط الثلاث. سجل المهاجم ألكساندر إيساك هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 70 بعد استقباله لكرة رأسية دقيقة من برادلي باركولا.

سدّد إيساك الكرة بقوة داخل الشبكة ليقلب الطاولة على أصحاب الملعب. انتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 2-1 مغادراً غرب لندن بالنقاط الكاملة بعد مواجهة شهدت تقلبات كبيرة وأحداثاً مثيرة بين الشوطين.