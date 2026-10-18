اعترف مدرب نادي أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا بأن المهاجم كاي هافيرتز شعر بانزعاج شديد لعدم قدرته على تسجيل الأهداف خلال مباراة فريقه ضد ليل الفرنسي، التي انتهت بفوز المدفعجية بنتيجة 3-0 في منتصف الأسبوع ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل حالة هافيرتز النفسية بعد المباراة

كشف أرتيتا خلال مؤتمره الصحفي أن اللاعب غادر الملعب وهو يغلي غضبًا بسبب فشله في هز الشباك، رغم تقديمه أداءً فنيًا متميزًا طوال اللقاء. ووصف المدير الفني الألماني هافيرتز بأنه لاعب يمتلك روحًا تنافسية عالية جدًا، مما يدفعه للشعور بالإحباط الشخصي عندما لا ينجح في إنهاء الهجمات بأهداف.

رغم هذا الانزعاج الواضح، أكد أرتيتا أن هافيرتز يظهر سعادة كبيرة لمساهمته في مساعدة الفريق على تحقيق الفوز والنتيجة الإيجابية. وأشار المدرب إلى أن هذا السلوك يعكس رغبة اللاعب الحقيقية في التطور وتحسين مستواه بشكل يومي داخل التدريبات والمباريات الرسمية.

تعافي اللاعب من الإصابة ودوره المتوقع

أعرب ميكيل أرتيتا عن سروره البالغ لسرعة عودة هافيرتز إلى مستوياته الفنية المميزة بعد معاناته من إصابة طويلة الأمد خلال الموسم الماضي. ويتوقع أن يشكل اللاعب عضوًا مهمًا جدًا في التشكيلة الأساسية لأرسنال طوال مباريات الموسم الحالي، نظرًا لما يقدمه من جهد وتأثير.

استعدادات أرسنال للقاء نوتينغهام فورست

يستعد فريق أرسنال حاليًا لخوض مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي نوتينغهام فورست، المقررة يوم الأحد عند ظهر اليوم. ويدخل الفريق هذه المواجهة المعقدة بعد تحقيق انتصارين متتاليين أعادا الثقة إلى صفوف اللاعبين.

كان الفريق قد عانى من خسارة قاسية أمام برايتون بنتيجة 3-0 قبل فترة التوقف الدولي، لكنه عاد بقوة للفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 مباشرة بعد تلك الهزيمة. وتوج الفريق سلسلة نتائجه الأخيرة بالفوز الكبير على ليل بثلاثة أهداف نظيفة في المسابقة الأوروبية القارية.