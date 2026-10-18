لا يذكر النص المتاح تفاصيل محددة عن حق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح مجددًا بعد عام 2030 بشكل صريح، وبالتالي لم يتم الإعلان عن موقف قانوني واضح بشأن هذه الفترة الزمنية المحددة بناءً على المعطيات المتاحة حاليًا. ما هو مؤكد وفقًا للوقائع المسجلة هو أن السيسي أدى اليمين الدستورية لولاية جديدة في 2 أبريل 2024، وذلك عقب فوز أعلن عنه في 18 ديسمبر بنسبة 90% من الأصوات، في انتخابات أجريت خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، حيث صوت المصريون في الخارج من 1 إلى 3 ديسمبر من نفس العام.

الإطار الزمني للانتخابات الأخيرة والتعديلات الدستورية

تأسست الخلفية القانونية والزمنية للرئاسة الحالية على مجموعة من الإجراءات المحددة بدقة. فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2023، وتم فتح باب تسجيل المرشحين مسبقًا في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023. وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مؤهلاً للترشح مجددًا في هذا الاستحقاق، حيث لم يتجاوز تقنيًا الحد الأقصى لمدة الرئاسة البالغ 12 سنة وقت إجراء الانتخابات. ويعود الأساس في مدة الولاية الرئاسية إلى تعديل دستوري جرى عام 2019، غيّر بموجبه مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، وهو ما يطبق على الولايات الحالية والمستقبلية ضمن الإطار الزمني المعروف.

جاءت هذه الانتخابات بعد تكهنات بإجرائها في وقت أبكر من المتوقع، لتنتهي بنتيجة أُعلن فيها فوز السيسي بنسبة كبيرة بلغت 90% من الأصوات، بينما بلغت نسبة الإقبال على التصويت 67%. وقد عُزي هذا الفوز في النصوص المتاحة إلى عدم وجود منافسين جديين أمامه، في ظل وصف حكم السيسي بأنه استبدادي. وتولى السيسي السلطة أولًا عقب أحداث انقلاب 2013 في مصر، مما يشكل خلفية تاريخية لمسار ولاياته المتعاقبة حتى أداء اليمين لولايته الجديدة في أبريل 2024.

غياب المعلومات الصريحة حول فترة ما بعد 2030

على الرغم من وضوح الإجراءات الخاصة بانتخابات 2023 والولاية التي بدأت في 2024، فإن الحقائق المتاحة لا تمتد لتغطية الحقبة الزمنية الممتدة إلى ما بعد عام 2030. لا يوجد في المعطيات المذكورة أي نص يحدد بوضوح ما إذا كان يحق للسيسي الترشح بعد هذا التاريخ أم لا، ولا تذكر التفاصيل شروطًا إضافية أو موانع قانونية خاصة بتلك السنة بالتحديد. وبما أن التعديل الدستوري لعام 2019 حدد مدة الرئاسة بست سنوات، فإن حساب الولايات المستقبلية يعتمد على هذا الثابت، إلا أن أي تحديد دقيق لحق الترشح بعد 2030 يتطلب نصوصًا أو إعلانات لم ترد في الحقائق المعتمدة هنا.

إذن، الإجابة المباشرة المستمدة من الحقائق الوحيدة المتاحة هي أن الأمر لم يُعلن ولم تُذكر تفاصيله صراحة فيما يخص عام 2030 تحديدًا. كل ما يمكن التأكد منه هو مسار الولاية الحالية التي انطلقت رسميًا في 2 أبريل 2024، ونتائج الانتخابات السابقة التي شهدت مشاركة واسعة نسبيًا بنسبة إقبال 67%، وفوزًا ساحقًا بنسبة 90% في غياب منافسة جادة. وأي استنتاج يتجاوز هذه الوقائع نحو مستقبل بعيد مثل ما بعد 2030 يقع خارج نطاق المعلومات المؤكدة المقدمة في هذا السياق.