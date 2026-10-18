أبلغت شركة أبل موظفي متاجرها يوم الجمعة 23 أكتوبر بضرورة تنبيه الزبائن إلى عدم توفر هاتف آيفون Duo للشراء المباشر دون طلب مسبق. وجهت الإدارة تعليمات للموظفين بثني غير الحاصلين على حجوزات عن زيارة المتاجر لتجنب خيبة الأمل نتيجة نفاد المخزون في يوم الإطلاق.

تقلبات في خيارات الاستلام من المتجر

أشار الموقع الإلكتروني لأبل إلى ضرورة عودة العملاء يوم السبت 24 أكتوبر للتحقق من إمكانية استلام الجهاز من المتجر. كانت خدمة الحجوزات للاستلام الشخصي متاحة لفترة وجيزة جداً عند فتح باب الطلبات المسبقة قبل أن تقوم الشركة بتعطيل هذا الخيار لاحقاً. لا تضمن رسالة التحديث ليوم 24 أكتوبر توفر أي مخزون فعلي في ذلك اليوم، ويبقى نطاق تطبيق هذا التحذير على الموظفين عالمياً غير واضح حتى الآن.

معوقات إنتاجية وتأخير مواعيد الشحن

كشفت تقارير سابقة في أوائل سبتمبر أن خط الإنتاج لم يتجاوز تصنيع بضع مئات من الأجهزة يومياً في أواخر أغسطس بسبب مشاكل تقنية عادت للظهور في أواخر الشهر نفسه. صرح مارك غورمان من بلومبرغ بأن أبل اعتقدت سابقاً أن هذه القيود قد تؤخر المبيعات حتى نوفمبر، إلا أنها نجحت في تجميع مخزون كافٍ للإطلاق في 23 أكتوبر مع بقاء العرض محدوداً للغاية. تجاوزت تقديرات مواعيد التوصيل في يوم الإطلاق خلال دقائق قليلة من فتح الطلبات، وخلال 30 دقيقة فقط أظهرت جميع تكوينات الجهاز في المتجر الأمريكي مواعيد شحن مؤجلة إلى 25 يناير.

طلب غير عادي وسعر الجهاز

أصبح جهاز آيفون Duo نافذ الكمية فعلياً حتى عيد الميلاد عبر متجر أبل الإلكتروني الرسمي. وصفت الشركة حجم الطلب بأنه «غير عادي على الإطلاق» في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز، مؤكدةً عملها على توصيل الأجهزة للعملاء بأسرع وقت ممكن. لم تحدد أبل علناً ما إذا كانت أي من متاجرها ستحتوي على مخزون فعلي للشراء المباشر في يوم الإطلاق المحدد. يبدأ سعر هاتف آيفون Duo من 1999 دولاراً في الولايات المتحدة، ومن المقرر تسليم أولى الطلبات المسبقة في 23 أكتوبر.