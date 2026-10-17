نُقل لاعب تشيلسي مارتينيز إلى المستشفى لإجراء فحوصات احترازية عقب مباراة الفريق التي انتهت بفوزهم وتحقيق أول شباك نظيفة في الدوري منذ تسعة أشهر.

إحصائيات الدفاع وأداء اللاعبين

اعتمد المدرب ألونسو على خطة ثلاثية دفاعية ضمت أتشمبونغ ولاكروا وكولويل، مما ساهم في تقليل الخطورة أمام المرمى بشكل ملحوظ.

سجل نيتو الهدف وصنع هاتو الهدف الثاني كلاعبين في مركز الظهير، بينما شارك كايسيدو وهيندرسون في خط الوسط لتقديم الصلابة والخبرة اللازمة.

منح تشيلسي فرصة واحدة واضحة للخصم فقط، وبلغ معدل الأهداف المتوقعة ضد الفريق 0.45 وهو الأدنى هذا الموسم مقارنة بالأرقام السابقة.

سجل النتائج والمواجهات التاريخية

سبق للفريق الفوز 2-0 على برينتفورد في يناير الماضي، كما فاز تشيلسي سابقاً على بورنموث بنتيجة 5-1 بعد العطلة الدولية الأخيرة.

خسر الفريق 19 من آخر 41 مباراة له شمال لوتن خلال أربع سنوات، فيما هزم إيفرتون تشيلسي الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

كانت تلك الخسارة جزءاً من سلسلة نتائج سيئة كلفت ليام روزنيور وظيفته، ولم يحقق البلوز سوى فوز واحد في آخر تسع مباريات ضد إيفرتون.

تفاصيل المباراة وتصريحات المدرب

دفع النادي 117 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع مورغان روجرز، الذي تدخل في مشادة مع مدافع إيفرتون جيمس تاركوفسكي أثناء مجريات اللقاء.

سجل إيفرتون ست تسديدات فقط وهي الأقل له منذ ديسمبر الماضي، رغم أن الفريق كان قد استقبل 13 هدفاً قبل بداية هذه المباراة.

أكد ألونسو ضرورة إثبات قدرة الفريق على الفوز بهذه الطريقة، ووصف الأداء بأنه قوي ومحكم وسيطر عليه الفريق طوال الوقت.

أشار ألونسو إلى صعوبة الحفاظ على السيطرة الكاملة في المباريات الخارجية، معترفاً بأنه غير مهووس بالحفاظ على الشباك النظيفة كهدف بحد ذاته.