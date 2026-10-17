حيوان الضب هو جنس من السحالي ينتمي إلى فصيلة العظايا، ويُعرف باسمه العلمي Uromastyx. تنتشر هذه الزواحف بشكل أصلي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في غرب آسيا. تتميز بأسماء شائعة متعددة مثل سحالي ذات الذيل الشوكي، ويوروماستيس، وماستيغور، وسحالي الضب. يعتمد هذا النوع في تغذيته بشكل أساسي على الأعشاب والنباتات، مما يجعله من السحالي النباتية بامتياز، رغم أنه قد يتناول الحشرات والحيوانات الصغيرة أحيانًا، خاصة عندما يكون في مراحل عمرية صغيرة.

الخصائص الغذائية وسلوك التغذية

تُظهر سحالي جنس الضب نمطًا غذائيًا مرنًا يتكيف مع مرحلة نموها والبيئة المحيطة بها.الحقائق تُظهر أن الغذاء الرئيسي لهذه الكائنات يتكون من الأعشاب والمواد النباتية المتاحة في موائلها. ومع ذلك، لا يقتصر غذاؤها على النباتات فقط؛ إذ تلجأ إلى تناول الحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى في بعض الأحيان كجزء مكمل لنظامها الغذائي. يلاحظ أن الميل لتناول اللحوم والصغار من السحالي يكثر بشكل خاص عند الأفراد صغار السن منها، ربما لسد احتياجاتها النموذجية للنمو السريع في المراحل الأولى من الحياة. يشترط وجود موائل هذه السحالي توفر نباتات يمكن الوصول إليها بسهولة لضمان استمرار عملية التغذية اليومية.

الموئل الطبيعي وأنماط المعيشة اليومية

تميل سحالي الضب إلى الاستقرار في المناطق الجبلية الصخرية، حيث تجد البيئة المناسبة لبقائها. تشترط موائلها الطبيعية وجود عنصرين حيويين: مأوى جيد يحميها، ونباتات متاحة للتغذية. تقضي هذه السحالي معظم ساعات يقظتها النهارية في الاستحمام تحت أشعة الشمس الدافئة، وهو سلوك ضروري لتنظيم حرارة أجسامها كنوع من الزواحف. أما عندما يحل الليل أو عند ظهور أي خطر يهدد سلامتها، فإنها تختبئ فورًا في غرف تحفرها تحت الأرض. توفر هذه الغرف تحت السطح الحماية اللازمة من المفترسات والتقلبات الجوية، مما يسمح لها بالبقاء آمنة حتى زوال الخطر أو عودة النهار.

التصنيف العلمي والأسماء المتداولة

يندرج حيوان الضب ضمن التصنيف العلمي الدقيق كجنس يحمل الاسم Uromastyx التابع لفصيلة العظايا (Agamidae). بسبب انتشاره الواسع في مناطق جغرافية مختلفة تمتد من أفريقيا إلى غرب آسيا، فقد اكتسب هذا الجنس مجموعة من الأسماء الشائعة التي تستخدم للإشارة إليه في سياقات مختلفة. من بين هذه الأسماء "سحالي ذات الذيل الشوكي" الذي يصف سمة جسدية مميزة، و"يوروماستيس" و"ماستيغور" المشتقة من التسمية العلمية، بالإضافة إلى الاسم العربي الشائع "سحالي الضب". تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتاحة حول هذا الحيوان تستند إلى مصادر موسوعية عامة، ولم يتم ذكر تواريخ محددة لأحداث معينة تتعلق باكتشافه أو تطور أنواعه، كما لم تذكر أرقام إحصائية دقيقة لأعدادها أو أسعارها في الأسواق إن وجدت، ولا توجد روابط إلكترونية محددة أو خطوات إجرائية مفصلة حول تربيتها في المصادر المرجعية المعتمدة لهذا الملخص.