شهد سعر الذهب في مصر تراجعاً محدوداً صباح اليوم السبت 17 October 2026، حيث سجل جرام عيار 24 مستوى 7,328 EGP بانخفاض قدره 10.27 EGP عن تعاملات الأمس. جاء هذا التراجع متوازياً مع هبوط بسيط في بقية الأعيرة، رغم ارتفاع طفيف جداً في الأونصة العالمية التي تقف عند 4,166.10 USD. يعتمد السوق المحلي في تحركاته اليومية على مزيج من سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما يجعل أي تغير بسيط في أحدهما ينعكس فوراً على أسعار المحلات.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,328 جنيه ذهب عيار 21 6,412 جنيه ذهب عيار 18 5,496 جنيه الجنيه الذهب 51,295 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,166.10 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

يتأثر المشتري العادي بهذه التقلبات البسيطة التي قد تبدو ضئيلة في النظر الأول، لكنها تصنع فرقاً عند شراء كميات كبيرة أو مصاغ ثقيل. عندما ينخفض الجرام بـ 8.99 EGP في عيار 21 ليصل إلى 6,412 EGP، فإن ذلك يعني توفيراً ملموساً لمن يخطط لشراء شبكة زفاف أو استثمار مدخرات في السبائك. الجنيه الذهب نفسه، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، سجل اليوم 51,295 EGP بعد أن فقد 71.92 EGP من قيمته مقارنة باليوم السابق.

تفاعل السوق مع المؤشرات العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفعت الأونصة بقيمة 0.50 USD فقط، وهو ارتفاع ضئيل لا يكاد يذكر بنسبة 0.01%، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسواق الدولية اليوم. المفارقة هنا تكمن في أن الأسعار المحلية انخفضت رغم ثبات العالم تقريباً، وهو ما يعكس حساسية السوق المصري لتغيرات سعر الصرف أكثر من اعتماده على حركة المعدن الأصفر وحده. كل جرام من الذهب يتحول إلى سلعة تتأرجح قيمتها لحظياً بناءً على معادلة ثابتة تربط بين وزن الأونصة البالغ 31.1 grams والعملة المحلية.

بالنسبة للمدخرين، فإن انخفاض اليوم بنسبة 0.14% Across all carats يعتبر فرصة مراجعة للأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع. عيار 18 انخفض هو الآخر بمقدار 7.71 EGP ليستقر عند 5,496 EGP، مما يحافظ على الفروق السعرية المعتادة بين الأعيرة المختلفة. يبقى العامل الحاسم للمواطن هو متابعة سعر الدولار بجانب الأونصة، فهما المحركان الأساسيان اللذان يحددان هل سيستمر الذهب في الهبوط أم سيعاود الارتفاع غداً.