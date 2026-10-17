يوغوسلافيا كانت دولة في أوروبا الوسطى والبلقان existed من 1918 إلى 1992، نشأت بعد الحرب العالمية الأولى باسم «مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين» نتيجة دمج مملكة صربيا مع الدولة المؤقتة للسلوفينيين والكروات والصرب. حصلت هذه الكيان السياسي على الاعتراف الدولي في 13 يوليو 1922 في مؤتمر السفراء في باريس، قبل أن يتغير اسمها لاحقًا لتصبح مملكة يوغوسلافيا ثم جمهورية اشتراكية اتحادية، وصولًا إلى تفككها النهائي عبر مراحل أدت إلى ظهور دول مستقلة في المنطقة.

تطور المسمى والنظام السياسي عبر العقود

شهدت يوغوسلافيا تحولات جوهرية في اسمها ونظام حكمها منذ تأسيسها. ففي البداية، غُير اسمها إلى «مملكة يوغوسلافيا» في 3 أكتوبر 1929 تحت حكم أسرة كاراجورجيفيتش، حيث كان بيتر الأول أول حاكم، وخلفه ألكسندر الأول الذي اغتيل في 1934. تلا ذلك فترة وصاية الأمير بول حتى انقلاب مارس 1941 حين أعلن بيتر الثاني بالغًا، غير أن غزو قوى المحور للمملكة في أبريل 1941 أشعل فتيل الحرب العالمية الثانية في يوغوسلافيا.

أثناء الحرب، proclaimed المقاومة الشيوعية (الحزبية) «يوغوسلافيا الاتحادية الديمقراطية» بدعم الحلفاء في نوفمبر 1943 في طهران، واعترف الملك بيتر الثاني في المنفى بمجلس التحرير الوطني المعادي للفاشية في 1944. وبعد انتهاء الحرب، ألغت الجمعية التأسيسية الملكية وأعلنت الجمهورية في 29 نوفمبر 1945، لتصبح البلاد «جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية» التي حصلت على إستريا ورييكا وزادار من إيطاليا. وفي عام 1963، غُير الاسم نهائيًا إلى «جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية».

الهيكل الإداري والتفكك النهائي للدولة

تكونت يوغوسلافيا في مرحلتها الاشتراكية من 6 جمهوريات هي: البوسنة والهرسك، كرواتيا، مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا، وسلوفينيا. وضمت صربيا ضمن هذا الهيكل مقاطعتين ذاتيتين الحكم هما كوسوفو وفويودينا بموجب دستور 1974. قاد جوزيب بروز تيتو البلاد من 1944 حتى وفاته في 1980 كرئيس وزراء ثم رئيس، لكن الدولة بدأت في التفكك خلال ثورات 1989 إلى 5 دول أولًا، مما أدى إلى اندلاع حروب يوغوسلافيا.

استمرت محاكمة القادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الصراعات من 1993 إلى 2017 أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبعد التفكك الأولي، شكلت الجبل الأسود وصربيا «جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية»، وقبلت اللجنة التحكيمية لبادينتر مبدأ الخلافة المشتركة بين الجمهوريات السابقة. وفي تطور لاحق، غُير الاسم الرسمي إلى «اتحاد دولة صربيا والجبل الأسود» في 2003، لينتهي الأمر بانحلال هذا الاتحاد في 2006 باستقلال الجبل الأسود وصربيا كدولتين منفصلتين. أما كوسوفو، فلديها نزاع مستمر حول إعلان استقلالها في 2008.

يسأل الناس أيضاً