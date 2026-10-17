أرقام الشحنات وحصص السوق المتغيرة

توقّع محلّلان في شركة جي إف سيكيوريتيز أن تكون أبل الشركة الوحيدة بين مصنعي الهواتف الكبار التي ستشهد نمواً في شحناتها عام 2026، بينما ينكمش السوق العالمي بأكثر من 14%.

من المنتظر أن ترتفع شحنات أبل بنسبة 4% لتصل إلى 257 مليون وحدة خلال عام 2026. في المقابل، تُقدّر شحنات سامسونج بـ 241 مليون هاتف ذكي، وهو رقم شبه ثابت مقارنة بعام 2025.

ستؤدي هذه الأرقام إلى رفع حصة أبل من الشحنات العالمية إلى 24% في 2026، صعوداً من 20% في 2025 و19% في 2024. يأتي هذا النمو الفردي بينما يُتوقع هبوط إجمالي شحنات السوق بنسبة 14.2% ليبلغ 1.08 مليار هاتف فقط.

تحديات صناعية وضغوط على الأسعار

عزا التقرير التحديات الصناعية الراهنة إلى ارتفاع أسعار الذاكرة بشكل أجبر المصنعين على رفع أسعار منتجاتهم النهائية. أثّرت هذه العوامل الاقتصادية مباشرة على حجم الطلب الكلي في السوق العالمي للهواتف الذكية.

عقبات إنتاجية أمام طرازات آيفون الجديدة

استقبل المستهلكون طرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس بشكل فاتر نسبياً بسبب انتقادات موجهة لوزن الأجهزة ومنافسة جهاز آيفون ديو الداخلي. نتيجة لقيود كاميرا الفتحة القابلة للتعديل، خُفّضت خطة إنتاج سلسلة آيفون 18 برو إلى 72 مليون وحدة.

تم أيضاً تخفيض خطة إنتاج آيفون ديو من 7 ملايين إلى 6 ملايين وحدة بسبب قيود المفصلات التقنية. بدأت طلبات المسبق لهذا الجهاز مع تأخير مواعيد التسليم في الولايات المتحدة لتصل إلى أواخر يناير.

أداء سهم أبل في البورصة

حافظ التقرير على توصية «احتفاظ» لسهم أبل محدداً سعرًا مستهدفًا يبلغ 369 دولاراً. أغلق السهم عند 343.46 دولار مرتفعاً بنسبة 0.43%، مسجلاً كونه السهم التقني الوحيد الإيجابي في ذلك اليوم.