تغيير نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة

أعلن أمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة ريبلت، يوم الخميس على مسرح مؤتمر تك كرانش ديسربت عن إنهاء التعاون مع شركة أنثروبيك، مبرّرًا القرار بعوامل التكلفة والأداء.

اعتمدت المنصة السحابية للشركة سابقًا على نماذج Claude التابعة لـ Anthropic لتشغيل خدماتها الأساسية. أشار مسعد إلى أن نماذج ChatGPT الحالية تتفوق الآن بناءً على مقاييس أداء داخلية وخارجية أجرتها الشركة. رغم ذلك، نفى مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه مزاعم إنهاء الشراكة تمامًا، وأكد استمرارها.

نمو إيرادات قطاع المؤسسات والشركات

شكّل قطاع المؤسسات 2% فقط من إجمالي إيرادات الشركة في العام السابق، بينما ارتفعت هذه الحصة لتصل إلى 15% هذا العام. تشكّل أعمال الشركات (B2B) حاليًا أكثر من 50% من إيرادات Replit بعد التحول الاستراتيجي الأخير. ساهمت الشراكة السابقة مع Anthropic بشكل مباشر في نمو إيرادات الشركة خلال الفترة الماضية قبل الإعلان عن الشراكة الجديدة مع OpenAI في أغسطس.

متطلبات تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي

أكّد مسعد ضرورة توفير بيئة آمنة ومنظمة تشمل استعادة الأخطاء والعزل الشبكي لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي بفعالية. تشير مدونة نشرتها الشركة في سبتمبر إلى استخدام نماذج Claude Fable 5 و5.1 في بيئة الإنتاج حتى وقت قريب. جاء قرار إعادة هيكلة الشراكات التقنية ليعكس أولوية الشركة لمعايير الأداء والكلفة في سوق تنافسي متسارع.