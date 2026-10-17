يتربع المهاجم داني ويلبيك، البالغ من العمر 35 عاماً واللاعب حالياً لصالح نادي تشيلسي، على قمة قائمة أفضل ثلاثة بدلاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 19 هدفاً، ليكون اللاعب الوحيد الحالي في هذه القائمة.

مسيرة ويلبيك وأرقامه مع برايتون وتشيلسي

حقق ويلبيك جزءاً كبيراً من رصيده التهديفي خلال فترة احترافه مع نادي برايتون، حيث سجل 12 هدفاً من إجمالي أهدافه الـ19 على مدار ستة مواسم مع الفريق. ينتقل اللاعب الآن لتمثيل ألوان تشيلسي وهو يحمل لقب أكثر اللاعبين الحاليين فعالية عند الدخول من مقاعد البدلاء في تاريخ المسابقة.

إحصائيات دانيال ستوريدج كمهاجم بديل

يحتل دانيال ستوريدج المركز الثاني بفارق هدفين فقط عن ويلبيك، بعد أن سجل نسبة 22% من إجمالي أهدافه في الدوري الممتاز أثناء دخوله كبديل عن اللاعبين الأساسيين. خاض ستوريدج تجارب احترافية مع أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وبولتون وليفربول وويست بروميتش ألبيون، وساهم بـ24 هدفاً وصناعة مجتمعة خلال ظهوره من على الدكة.

مقارنات مع دزيكو وسولسكاير وريتشارليسون

على الرغم من أرقام ستوريدج القوية، فإن كلاً من إدين دزيكو وأولي غونار سولسكاير يتفوقان عليه في معدل المساهمات الهدفية للاعبين البدلاء عبر التاريخ. أما البرازيلي ريتشارليسون، فمثل ستوريدج في عدد الدقائق المطلوبة لكل مساهمة هدفية، غير أنه يمتلك ثماني مساهمات هدفية أقل مما أدى إلى استبعاده من قائمة الأفضل.