تألق أوروبي يرفع القيمة السوقية

يتصارع ناديا أرسنال وتوتنهام هوتسبر للتعاقد مع المهاجم الإيطالي نيكولو تريزولدي البالغ من العمر 23 عاماً، والمقيم حالياً في صفوف نادي كلوب بروج البلجيكي.

حقق اللاعب تألقاً لافتاً بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي. انتهت تلك المواجهة المثيرة بفوز كلوب بروج بنتيجة 4-3، وهو الأداء الذي قد يؤدي إلى رفع قيمة اللاعب السوقية بشكل إضافي.

انتقل تريزولدي إلى الملاعب البلجيكية قادماً من نادي هانوفر الألماني، حيث أثبت قدرته على المنافسة في القارة العجوز منذ وصوله.

متطلبات فنية مختلفة للناديين اللندنيين

تنظر إدارة أرسنال إلى اللاعب كحل استراتيجي طويل الأمد، خاصة في حال أصبح مستقبل المهاجم فيكتور جيوكيريس غير واضح أو معرضاً للتغيير.

في المقابل، يسعى توتنهام هوتسبر لتعزيز خطوط هجومه بالاعتماد على الخصائص البدنية التي يتمتع بها تريزولدي وحركته الدقيقة داخل منطقة الجزاء.

موقف النادي البلجيكي ومنافسة أوروبية واسعة

حدد نادي كلوب بروج سعر بيع لاعبه بمبلغ 60 مليون يورو، رافضاً عرضاً سابقاً قدمه نادي روما الإيطالي خلال الصيف الماضي بقيمة 35 مليون يورو فقط.

لا تقتصر المنافسة على الأندية الإنجليزية، إذ تتدخل أيضاً أندية عملاقة مثل برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألماني في سباق ضم المهاجم.