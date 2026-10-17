تطور المفاوضات وأسعار الصفقة

يدرس نادي ليفربول تقديم عرض جديد للاعب يانكوبا مينتيه من صفوف برايتون قبل فتح نافذة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، وذلك عقب تعافي اللاعب الغامبي الدولي من الإصابة التي عطلت المساعي سابقاً.

كان الريدز قد قدموا عروضاً مالية خلال الصيف الماضي بلغت قيمتها 50 ثم 60 مليون جنيه إسترليني لاستقطاب خدمات المهاجم الشاب، لكن إدارة برايتون رفضت هذه العروض بشكل قاطع لأنها لم تصل إلى القيمة التقديرية التي حددها النادي للاعب في سوق الانتقالات.

رفع النادي الإنجليزي سعر صفقته تدريجياً ليصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يحدد السعر النهائي بـ 80 مليون جنيه إسترليني قبيل إغلاق السوق الصيفي. هذا الارتفاع السعري شكل عائقاً رئيسياً حال دون اكتمال الانتقال في الفترة السابقة.

وضع اللاعب الصحي والعقدي

عاد مينتيه مؤخراً إلى التدريبات الجماعية بعد فترة نقاهة ناجحة من الإصابة، حيث أكد ممثلو اللاعب أنه يعمل بجد لاستعادة لياقته البدنية الكاملة تمهيداً لأي خطوة مستقبلية. يعتمد قرار ليفربول الآن على تقييم دقيق لجاهزية اللاعب الفنية والبدنية قبل صياغة أي عرض رسمي جديد.

تعقد عملية التفاوض أكثر بسبب ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد مع برايتون يمتد حتى عام 2029، مما يمنح النادي المضيف قوة كبيرة في تحديد شروط البيع والسعر النهائي للصفقة المحتملة.

التوقعات الفنية وآراء المتابعين

أشار الصحفي فوداي مانيه إلى إمكانية عودة ليفربول للملف في شهر يناير، مشروطاً بحالة التعافي النهائية للاعب وقدرته على المنافسة فوراً. يتوقع الخبراء أن يضيف اللاعب عناصر سرعة ومراوغة عالية، بالإضافة إلى اتجاه هجومي مباشر يعزز أداء خط هجوم ليفربول على الجناح الأيمن.

تترقب جماهير الفريق الإنجليزي رؤية هذا المزيج الفني داخل تشكيلة الفريق، خاصة إذا نجحت الإدارة في تجاوز عقبة السعر المرتفع والتزامات العقد الطويل الذي يربط اللاعب بنادي الساحل الجنوبي.