مسار اللاعب السويسري وأرقامه الحالية

يدرس نادي ليفربول التعاقد مع لاعب الوسط السويسري يوهان مانزامبي من أستون فيلا، بينما يترقب ريال مدريد وضع الأرجنتيني أليكسيس ماك ألستر قبل نافذة الانتقالات الصيفية.

انتقل يوهان مانزامبي (21 عاماً) إلى أستون فيلا قادماً من فرايبورغ خلال الصيف الماضي. سجل اللاعب هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى في خمس مباريات خاضها هذا الموسم.

يرتبط مانزامبي بعقد مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2031. دفع أستون فيلا حوالي 59.5 مليون جنيه إسترليني شمل إضافات مالية لضم اللاعب سابقاً.

خطة ليفربول وتقييم الأداء المستقبلي

يخطط فريق ليفربول لمراقبة تطور أداء اللاعب طوال الموسم الحالي قبل اتخاذ أي إجراء رسمي. قد يصبح اللاعب خياراً جذاباً للمدير الفني أندوني إيرولا لتعزيز خط الوسط في حال استمرار تألقه.

يتوقع أن تستمر إدارة النادي في تقييم مستويات اللاعب قبل تقديم عرض شراء محدد. ستحدد أداءات مانزامبي في الأشهر القادمة ما إذا كان ليفربول سيسرع اهتمامه بحلول الصيف المقبل.

مستقبل ماك ألستر وتقدير أستون فيلا

هناك عدم يقين بشأن مستقبل أليكسيس ماك ألستر طويل الأمد في ملعب آنفيلد بعد خيبة أمله من بطء التقدم في مفاوضات تجديد عقده. يفكر ريال مدريد في إمكانية التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني عام 2027.

يطلب نادي أستون فيلا مبلغ 59.5 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع مانزامبي في الوقت الراهن. تبقى رغبة النادي الإنجليزي في التفاوض حول بيع اللاعب غير مؤكدة حتى الآن.