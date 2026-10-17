أرقام قياسية وأداء استثنائي لكوماس

حقق ليفربول فوزاً عريضاً على نادي لاسك النمساوي بنتيجة 6-3، في مباراة أقيمت يوم الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على أرض مدينة لينز.

تألق اللاعب لويس كوماس (21 عاماً) بتسجيله هدفين وصنع هدف ثالث في اللقاء، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل ويصنع في البطولة الأوروبية.

حطم الشاب الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن جيرارد منذ عام 2001، بينما سجل زميله برادلي باركولا ثلاثة أهداف (هاتريك) ساهمت في حسم النتيجة.

مسيرة سريعة من الأكاديمية إلى الأساسية

انضم كوماس إلى ليفربول وهو في سن الحادية عشرة، وسجل هدفه الأول مع الفريق الأول بعمر 18 عاماً تحت إشراف المدرب يورغن كلوب.

خاض فترات إعارة سابقة مع أندية ستوك سيتي وبرمنغهام وهال سيتي، حيث ساعد الأخير على الصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي، قبل أن يقرر المدرب أندوني إيرولا ضمه للخطة الأساسية في الأسبوع الأول من المعسكر التدريبي.

تطور الأداء ومشاركات متتالية

شهدت الأيام الأخيرة ثلاث مباريات متتالية للاعب، بدءاً من ظهوره كبديل أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، ثم مشاركته الأولى كأساسي في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد.

بعد ثلاثة أيام فقط، قاد الفريق في لقاء مانشستر سيتي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراته الأولى هذا الموسم ضد توتنهام في كأس الرابطة، رغم غياب ألكسندر إيساك وكودي جاكبو وهوجو إكيكي بسبب الإصابات.

تصريحات اللاعب ومدربه بعد الفوز

وصف المدرب أندوني إيرولا أسلوب لعب كوماس بأنه "معدٍ"، فيما أكد اللاعب نفسه أن تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة تمثل وظيفته الأساسية داخل الملعب.

عبّر كوماس عن فرحته الكبيرة بالتواصل مع عائلته عبر الفيديو فور انتهاء المباراة، مشيراً إلى أن الاحتفال مع الجماهير في نهاية اللقاء كان أمراً بالغ الأهمية بالنسبة له.