تفاصيل الخفض ونطاقه الوظيفي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي هذا الأسبوع عن قرار خفض 60 وظيفة في أقسام إدارية متنوعة، وذلك عقب أيام قليلة من تجديد عقد مديره الفني ميكيل أرتيتا.

يشمل القرار نحو 7% من إجمالي القوة العاملة الدائمة بالنادي والتي تبلغ 871 موظفًا. استثنى النادي وظائف مؤسسة أرسنال الخيرية وبرنامج «أرسنال في المجتمع»، بالإضافة إلى فريق الأمن، من هذه التخفيضات.

أكد الرئيس التنفيذي ريتشارد غارليك للموظفين أن الوظائف المقطوعة لا علاقة لها بالتدريب أو الأداء الرياضي المباشر. جاءت هذه الخطوة بعد مراجعة خارجية للهيكل الوظيفي بدأت قبل تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقيت القرار وعقد أرتيتا الجديد

صدر قرار تسريح الموظفين بعد أسبوع واحد فقط من توقيع النادي لتمديد عقد المدرب ميكيل أرتيتا لأربع سنوات إضافية. قاد أرتيتا، البالغ من العمر 44 عامًا، الفريق للفوز بأول لقب دوري منذ عام 2004 خلال الموسم الماضي.

ينص العقد الجديد على راتب سنوي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني، مع حزمة مكافآت تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه. صرح أرتيتا بأن تخفيضات الوظائف تهدف إلى إعادة هيكلة الأدوار لضمان تحقيق النجاح المستدام للنادي.

الأرقام المالية والتشغيلية للنادي

سجل النادي إيرادات قياسية غير مسبوقة بلغت 691 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024-2025. ورغم هذا الارتفاع الكبير في الدخل، أظهرت الحسابات النهائية خسارة إجمالية صغيرة بلغت 1.4 مليون جنيه إسترليني.

يعود السبب الرئيسي للخسارة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي قفزت إلى 200.8 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 147.9 مليون جنيه في العام السابق. يعكس هذا التباين الضغوط المالية التي واجهها النادي رغم نجاحاته الرياضية الأخيرة.