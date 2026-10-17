قواعد توزيع المقاعد الأوروبية الإضافية

تقلصت فرص الدوري الإيطالي في الحصول على مقعد إضافي بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث احتلت إيطاليا المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الأوروبي عقب تحديث الجمعة لمعامل الجمعيات.

تضمن لوائح الاتحاد الأوروبي أربعة مقاعد ثابتة لدوريات إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، مع إمكانية منح مقعد خامس بناءً على الأداء. تُمنح هذه المقاعد الإضافية للدولتين المتصدرتين لتصنيف معامل الجمعيات في الموسم السابق مباشرة.

حصلت إنجلترا وإسبانيا على حق استضافة المقاعد الإضافية لموسمي 2025-26 و2026-27، بينما نالت إيطاليا وألمانيا هذا الامتياز في موسم 2024-25 الذي شهد توسع البطولة إلى 36 فريقاً.

آلية احتساب نقاط المعامل

تعتمد نقاط الدول على أداء أنديتها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، حيث يحصل الفريق على نقطتين للفوز ونقطة واحدة للتعادل ولا شيء عند الخسارة. تُحتسب نصف النقاط فقط في مباريات التصفيات والأدوار الفاصلة قبل مرحلة المجموعات.

يمنح النظام نقاط مكافأة إضافية حسب الموقع النهائي في مرحلة المجموعات والتقدم في الأدوار اللاحقة من المسابقات. يُقسَّم مجموع النقاط المكتسبة على عدد أندية الدولة المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال ذلك الموسم لتحديد الترتيب النهائي.

ترتيب الدول الأوروبية الحالي

تتصدر إنجلترا الترتيب برصيد 6.611 نقطة، تليها البرتغال في المركز الثاني برصيد 6.300 نقطة، بينما تحتل النرويج المركز الثالث برصيد 6.200 نقطة. تأتي ألمانيا في المركز الرابع برصيد 6.142 نقطة، وتقع إسبانيا في المركز الخامس برصيد 6.125 نقطة.

يبلغ رصيد إيطاليا الحالي في التصنيف 5.214 نقطة فقط، مما يضعها في المركز التاسع ويقلص حظوظها بشكل كبير في المنافسة على المقعد الخامس للموسم القادم مقارنة بالدول المتقدمة عليها في القائمة.