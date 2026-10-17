تألق لافت في الليغا الإسبانية

قرر نادي أتلتيكو مدريد تحويل إقامة المهاجم الكندي جوناثان دافيد إلى دائمة بنهاية موسم 2026-27، وذلك عقب انضمامه للفريق قادماً من يوفنتوس على سبيل الإعارة خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية.

أعجب الجهاز الفني لأتلتيكو مدريد بأداء دافيد في مبارياته الأولى مع الفريق، حيث ساهم اللاعب بهدف أو تمريرة حاسمة في كل مباراة خاضها بالدوري حتى الآن. حقق النجم الدولي 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين خلال أول 4 مباريات له في الليغا، مما يعكس سرعة اندماجه مع تكتيكات الفريق الجديد.

استغرق دافيد 19 مباراة فقط لتحقيق نفس هذه الأرقام الإحصائية أثناء فترة لعبه مع يوفنتوس في الموسم الماضي، وهو فارق زمني كبير يظهر كفاءة أدائه الحالي مقارنة بفترة وجوده في إيطاليا.

تفاصيل الصفقة والقيمة المالية

تضمنت صفقة إعارة دافيد من يوفنتوس بنداً يمنح أتلتيكو مدريد خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو، وقد خصص النادي الإسباني هذا المبلغ تحديداً من ميزانية العام المقبل لضمان إتمام العملية. تشير التقارير إلى أن إدارة أتلتيكو قررت بالفعل الرغبة في شراء اللاعب بشكل نهائي وتفعيل هذا البند المتفق عليه مسبقاً.

رغم وجود سعر محدد في العقد، قد يحاول مسؤولو أتلتيكو الدخول في مفاوضات جديدة مع يوفنتوس حول قيمة اللاعب، في محاولة لتحسين شروط الدفع أو تخفيض التكلفة النهائية للصفقة.

مسيرة دافيد بين ليل ويوفنتوس

انتقل جوناثان دافيد إلى صفوف يوفنتوس مجاناً تماماً بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي، دون دفع أي رسوم انتقال بين الطرفين. قضى المهاجم موسماً واحداً فقط في الدوري الإيطالي قبل عودته إلى إسبانيا عبر بوابة الإعارة.

سجل دافيد خلال موسمه الوحيد مع اليوفي 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في منافسات الدوري، وهي أرقام جعلت منه هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية قبل استقراره مؤقتاً في العاصمة الإسبانية.