تألق رايموندو وسجّل الأهداف المبكر

حقق فريق فروزينوني فوزاً ثميناً على ضيفه ساسولو بنتيجة 4-2، في مباراة جمعهما مساء الجمعة 16 أكتوبر 2026 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي على ملعب بينيتو ستيربي.

افتتح جياكومو كالو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة مستغلاً خطأً دفاعياً فادحاً من لاعبي ساسولو. سرعان ما ردّ الضيوف عبر دومينيكو بيراردي الذي عادل النتيجة في الدقيقة 15 بعد تمريرة حاسمة من دارييل باكولا.

انفرد أنطونيو رايموندو بواجهة المرمى وسجّل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 26 و30 و57 ليكمل هاتريك تاريخي. حصد هذا النجم جائزة الصاعد المميز في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر قبل ساعات قليلة من انطلاق صافرة البداية.

محاولة ساسولو وتفاصيل الإحصائيات

نجح كريستيان ثورستفيدت في تقليص الفارق إلى 3-2 لصالح فروزينوني عند الدقيقة 37 مسجّلاً الهدف الثاني لفريقه. رغم السيطرة على مجريات اللعب، استحوذ ساسولو على 58% من الكرة مقابل 42% فقط لفريق فروزينوني طوال مدة اللقاء.

ظهرت كفاءة هجومية عالية للفائزين الذين سدّدوا 21 كرة نحو المرمى كانت 10 منها على الهدف بدقة. في المقابل، اكتفى لاعبو ساسولو بتسديد 14 محاولة لم تكفِ لتغيير نتيجة المباراة أو منع الخسارة.

تحديث جدول الترتيب وإنجازات المدرب

رفع فوز فروزينوني رصيده النقدي إلى 13 نقطة ليتصدر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد سبع جولات. بينما تجمّد رصيد ساسولو عند 8 نقاط فقط، مما أبقاه في المركز الحادي عشر دون تقدم.

يعود الفضل في هذا الإنجاز الجزئي للمدرب ماسيميليانو ألفيني الذي قاد الفريق بانتظام مميز. كان ألفيني قد حصل سابقاً على جائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر تقديراً لأدائه الفني مع الفريق خلال الفترة الماضية.