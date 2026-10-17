تأخير الشحن يتجاوز ثلاثة أشهر وسط حماس واسع

بدأت شركة آبل اليوم استقبال الطلبات المسبقة لهاتفها الجديد iPhone Duo، غير أن الكمية المتاحة نفدت فور انطلاق عملية الحجز، مما دفع تقديرات شحن الطلبات الجديدة إلى التأخر حتى أواخر يناير 2027.

يمثل هذا التأخير فترة انتظار تزيد عن ثلاثة أشهر مقارنة بالجدول الزمني الأولي الذي كان يتوقع تلبية الطلب خلال 4 إلى 6 أسابيع فقط. كُشف النقاب عن الجهاز في 9 سبتمبر الماضي، وقد أثار حماسة تفوق أي نموذج حديث آخر أطلقته الشركة مؤخراً.

امتد الاهتمام ليشمل فئات تتجاوز محبي التقنية والأثرياء ومستخدمي آيفون الحاليين، حيث أبدى بعض مستخدمي أندرويد اهتماماً كبيراً بالجهاز الجديد. يبدأ سعر الجهاز من أكثر من 2000 دولار، وهو ما لم يثنِ المشترين عن الإقبال المكثف عليه منذ اللحظات الأولى.

نجاح المبيعات يواجه عقبات في الإنتاج الضخم

يُعد النجاح الفوري في البيع مكسباً كبيراً لشركة آبل، خاصة بعد أن وصف الكاتب طرح المنتج بأنه flawless تقريباً. إلا أن العجز عن تلبية الطلب يشكل ضربة للشركة، إذ تواجه صعوبات تقنية في الإنتاج الضخم للجهاز القابل للطي.

يؤدي عدم التسليم في وقت معقول إلى تضحية الشركة بالكثير من الإيرادات المحتملة، رغم الأرقام القياسية التي سجلها الحجز المسبق. تعتمد الشركة الآن على قدرتها على تجاوز هذه العقبات التصنيعية لاستغلال الزخم التسويقي الحالي.

توقعات بتسريع وتيرة التصنيع قريباً

يأمل الكاتب في أن تتمكن آبل من تسريع وتيرة الإنتاج الضخم قريباً لتقليل فجوة الانتظار الطويلة أمام العملاء. تبقى القدرة على زيادة خطوط الإنتاج هي العامل الحاسم في تحويل هذا الإقبال التاريخي إلى إيرادات فعلية خلال الربع القادم.