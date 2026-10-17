عودة الاقتراحات الذكية إلى تطبيق الرسائل

تستعد شركة أبل لطرح نظام iOS 27.2 قريباً لجميع المستخدمين، بعد أن كشفت النسخ التجريبية عن حزمة تحديثات شملت تطبيقات الرسائل والمنزل والموسيقى، alongside تخفيض سعر سماعات AirPods Pro 3.

أعاد الإصدار التجريبي الرابع من النظام ميزة «الاقتراحات» التي كانت مخصصة للإصدار 27.0 قبل سحبها من النسخة الصيفية السابقة. تتيح هذه الميزة تنفيذ إجراءات فورية مثل إنشاء حدث في التقويم أو إضافة تذكير مباشر استناداً إلى محتوى النص المكتوب داخل المحادثة.

يمنح التحديث الجديد المستخدمين خيار التحكم الكامل عبر إعدادات التطبيق، حيث يمكن تفعيل أو تعطيل خمسة أنواع محددة من هذه الاقتراحات حسب الرغبة الشخصية لكل مستخدم.

تحسينات أمنية جديدة لأقفال المنازل الذكية

أضاف النظام التجريبي وظيفة «القفل بعد الإغلاق» للأقفال الذكية المتوافقة مع تطبيق المنزل، مما يسمح باختيار مدة زمنية محددة لقفل الباب تلقائياً بمجرد إغلاقه. رافق هذه الخاصية خيار إشعار جديد بعنوان «الباب مفتوح» يرسل تنبيهاً فورياً في حال بقاء الباب مفتوحاً لفترة معينة.

يمكن للمستخدمين ضبط هذا التنبيه ليصدر بعد مرور 5 أو 10 أو 15 أو 30 دقيقة، كما يتوفر خيار لإيقاف_feature_ الإشعار تماماً وفقاً لاحتياجات الأمان المنزلي.

تغييرات تصميمية مثيرة للجدل في أبل ميوزيك

استبدل تطبيق أبل ميوزيك لونه الأحمر التقليدي باللونين الأسود والأبيض في الأيقونات والأدوات، بينما اعتمد شريط التبويبات اللون الأزرق للدلالة على التبويب النشط بدلاً من الأحمر السابق. تبدو هذه التعديلات جزءاً من جهد أوسع لإعادة العلامة التجارية للخدمة الموسيقية التابعة للشركة.

واجهت هذه التغييرات التصميمية استقبالاً سلبياً كبيراً حتى الآن من قبل المستخدمين الذين علقوا على التحول البصري المفاجئ في واجهة التطبيق المعروفة.

انخفاض سعر سماعات AirPods Pro 3

سجلت سماعات AirPods Pro 3 انخفاضاً في سعرها ليصل إلى 199 دولاراً بعد أن كان السعر الأصلي 249 دولاراً. يأتي هذا التخفيض بالتزامن مع الكشف عن الميزات البرمجية الجديدة في نظام التشغيل القادم.