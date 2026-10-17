تفاصيل القائمة الرسمية والنماذج المدعومة

كشفت قوائم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن مواصفات هواتف سامسونغ القادمة، مؤكدة استبعاد طراز Galaxy S27+ من دعم تقنية النطاق العريض فائق الاتساع (UWB).

تتوقع السلسلة أن تضم أربعة نماذج هي S27 وS27+ وS27 Pro وS27 Ultra. تدعم القائمة الرسمية فقط نموذجي Pro وUltra بتقنية UWB المتقدمة.

لن يحصل الهاتف الأساسي Galaxy S27 على هذه التقنية أيضاً مثل أسلافه السابقين في السوق. يركز الدعم التقني الحالي بشكل حصري على الفئات العليا ضمن التشكيلة المنتظرة.

تأثير غياب التقنية على الوظائف

يعني غياب UWB عدم قدرة الهاتف على التتبع الدقيق مع ملحقات مثل SmartTag 3 الجديدة. سيعتمد الهاتف حصرياً على تحديد الموقع عبر بلوتوث 6.0 الأقل دقة مقارنة بالتقنية المستبعدة.

يؤثر هذا القيد على المستخدمين الذين يعتمدون على الدقة العالية في تتبع الأجهزة الملحقة بالهاتف. تبقى الخيارات المتاحة محدودة بتقنيات الاتصال التقليدية المعتمدة على موجات البلوتوث.

دلالات استراتيجية وموعد الإطلاق

قد يشير استبعاد التقنية من نموذج Plus إلى تحول في استراتيجية الشركة نحو تمييز فئة Pro بوضوح. تهدف هذه الخطوة إلى خلق فجوة تقنية بين الفئة المتوسطة والعليا في سلسلة العام القادم.

يُتوقع إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S27 في أوائل عام 2027 وفقاً للجدول الزمني المعتاد للشركة. توجد احتمالية لوقوع خطأ في القوائم المنشورة حالياً قبل الموعد الرسمي للكشف النهائي.