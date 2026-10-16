الوظائف الحيوية وتأثير المستويات المرتفعة والمنخفضة

يُعرَّف هرمون التستوستيرون بأنه الهرمون الجنسي الذكري الأساسي والأندروجين لدى الذكور، وهو المسؤول عن قيادة تطور الأنسجة التناسلية الذكرية مثل الخصيتين والبروستاتا. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الهرمون الخصائص الجنسية الثانوية التي تشمل زيادة كتلة العضلات والعظام ونمو شعر الجسم، كما يرتبط بزيادة العدوانية والدافع الجنسي والهيمنة وعروض المغازلة. لا يقتصر دور هذا الهرمون على الجوانب الجنسية فحسب، بل يؤثر أيضاً على المزاج العام، الإدراك، السلوك الاجتماعي والجنسي، والتمثيل الغذائي، ويلعب دوراً حيوياً في نظام القلب والأوعية الدموية ومنع هشاشة العظام.

يعتبر التوازن في مستويات هذا الهرمون أمراً بالغ الأهمية للصحة العامة، حيث يؤدي نقص مستوياته عند الرجال إلى عواقب صحية خطيرة تشمل الهزال وتراكم الدهون والشعور بالقلق والاكتئاب. كما يتسبب النقص في حدوث عجز في الأداء الجنسي وفقدان كثافة العظام. من ناحية أخرى، ترتبط المستويات المفرطة من الهرمون بحالات فرط الأندروجين وزيادة خطر فشل القلب. وتشير الحقائق الطبية إلى أن المستويات العالية تزيد من معدلات الوفيات لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، كما تسبب الصلع الذكوري.

من الناحية الكيميائية، يُعد التستوستيرون هرموناً ستيرويدياً ينتمي إلى فئة الأندروستان ويحتوي على مجموعة كيتون وهيدروكسيل. يتم تصنيعه حيوياً داخل الجسم انطلاقاً من الكوليسترول عبر عدة خطوات معقدة، ليتم تحويله لاحقاً في الكبد إلى نواتج أيضية غير نشطة. يفرز هذا الهرمون بشكل أساسي بواسطة خصيتي الذكور، وبدرجة أقل بكثير بواسطة مبيضي الإناث. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط مستويات التستوستيرون عند الذكور البالغين أعلى بـ 7 إلى 8 مرات منها عند الإناث البالغات، بينما يصل الإنتاج اليومي للهرمون عند الرجال إلى ضعف يقارب 20 مرة منه عند النساء بسبب سرعة الأيض، مع ملاحظة أن الإناث أكثر حساسية لتأثيرات هذا الهرمون مقارنة بالذكور.

الاستخدامات الطبية والتحذيرات الرياضية

يُستخدم التستوستيرون دوائياً في مجالات طبية محددة، أبرزها علاج قصور الغدد التناسلية (hypogonadism) وكذلك في علاج سرطان الثدي. كما يُستخدم أحياناً لدى كبار السن لمقاومة النقص في مستويات الهرمون الناتج عن التقدم في العمر. ومع ذلك، ينتشر استخدام المادة بشكل غير مشروع بين الرياضيين بهدف تحسين البنية الجسدية وتعزيز الأداء الرياضي، وهو ما تصنفه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) تحت رمز S1 كعامل بنائي.

وفقاً للوائح الدولية، فإن المادة محظورة في جميع الأوقات حسب قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، مما يعني عدم جواز استخدامها في أي وقت خلال المسابقات أو خارجها للرياضيين الخاضعين لهذه اللوائح. إن فهم طبيعة هذا الهرمون وآثاره يساعد في تقدير أهميته للصحة الذكرية والأنثوية على حد سواء، مع ضرورة الحذر من التلاعب بمستوياته دون إشراف طبي دقيق لتجنب المخاطر القلبية والنفسية والجسدية المذكورة.