الإستروجين هو فئة من الهرمونات الجنسية المسؤولة عن تطوير وتنظيم الجهاز التناسلي الأنثوي والخصائص الجنسية الثانوية. يُعد هذا الهرمون عنصرًا حيويًا في الفسيولوجيا البشرية والحيوانية، حيث يتم تصنيعه في جميع الفقاريات وبعض الحشرات. على الرغم من أن مستويات الإستروجين تكون أقل بشكل ملحوظ في الذكور منها في الإناث، إلا أنها تلعب أدوارًا فسيولوجية مهمة لدى الرجال أيضًا، حيث تدور كميًا بمستويات أقل من الأندروجينات لدى كلا الجنسين.

أنواع الإستروجين وخصائصه البيولوجية

توجد ثلاثة إستروجينات داخلية رئيسية ذات نشاط هرموني في الجسم، وهي: إيسترون (E1)، وإستراديول (E2)، وإستريول (E3). من بين هذه الأنواع، يُعد الإستراديول (E2)، وهو من نوع الإستران، الأكثر قوة وانتشارًا مقارنة بالأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يُنتج هرمون آخر يسمى إستيتول (E4) فقط وأحصريًا أثناء فترة الحمل.

من الناحية الكيميائية والبيولوجية، تصنف الإستروجينات ضمن الهرمونات الستيرويدية، مما يسمح لها بالانتشار بسهولة عبر غشاء الخلية. بمجرد دخولها إلى الخلية، ترتبط بمستقبلات الإستروجين (ERs) وتنشطها، مما يؤدي إلى تعديل التعبير عن العديد من الجينات. كما ترتبط هذه الهرمونات وتنشط مستقبلات غشائية سريعة الإشارة مثل GPER (GPR30). تجدر الإشارة إلى وجود اختلاف في التسمية بين الإنجليزية الأمريكية (Estrogen) وإنجليزية الكومنولث (oestrogen)، رغم ثبات التعريفات والتصنيفات العلمية المقدمة.

الاستخدامات الدوائية والتأثيرات البيئية

تُستخدم الإستروجينات كأدوية بالإضافة إلى دورها الطبيعي كهرمونات في الجسم. تشمل الاستخدامات الدوائية الرئيسية ما يلي:

العلاج الهرموني لانقطاع الطمث.

وسائل منع الحمل الهرمونية.

العلاج الهرموني المؤنث للنساء المتحولات جنسيًا.

العلاج للأشخاص ثنائيي الجنس والأشخاص غير الثنائيين.

على الصعيد البيئي، تم العثور على إستروجينات اصطناعية وطبيعية في البيئة وتُسمى زينوستروجينز (xenoestrogens). تُعد هذه المركبات جزءًا من مجموعة واسعة من المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء. يمكن أن تسبب هذه الإستروجين مشاكل صحية وخللًا في الوظائف التناسلية في الحياة البرية والبشر على حد سواء، حيث يؤثر الخلل الوظيفي التناسلي الناتج عن هذه المركبات على كلا الفئتين.

يعتمد فهمنا الحالي للإستروجين على تصنيفات علمية عامة تغطي الجوانب البيولوجية والطبية والبيئية دون ذكر دراسات حالة محددة أو تواريخ معينة لأحداث الاكتشاف. كما لا يتضمن النص أسعارًا أو أرقامًا كمية محددة للمستويات الهرمونية بوحدات قياس معينة، ولا يذكر خطوات عملية محددة للقراء لاتباعها، بل يركز على الآليات الثابتة مثل تأثير الهرمون عبر تعديل التعبير الجيني بعد الارتباط بالمستقبلات.