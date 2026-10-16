تقنية مدمجة في لوحة العرض

أدرجت مجلة «تايم» هاتف Galaxy S26 Ultra ضمن قائمة «أفضل اختراعات عام 2026»، وذلك اعترافاً بتقنية «شاشة الخصوصية» المدمجة فيه وليس لأدائه العام.

اعتمدت شركة سامسونغ على دمج ميزة الخصوصية مباشرة داخل لوحة عرض الهاتف، متجنبة استخدام الطلاء المضاد للانعكاس التقليدي. تتيح هذه التقنية للمستخدمين حجب أجزاء محددة من الشاشة عن أنظار الأشخاص القريبين منهم في الأماكن العامة.

أكد نائب الرئيس الأول لإدارة منتجات الهواتف المحمولة في سامسونغ على الطبيعة المرنة لهذه الميزة الجديدة. يمكن للشاشة منع الرؤية من الزوايا الجانبية وعزل أجزاء معينة لإخفاء رموز PIN أو الإشعارات الحساسة فوراً.

عيوب تقنية وتحديات بصرية

رغم الابتكار، تواجه الميزة بعض العيوب مثل عدم الاتساق في الأداء تحت ظروف إضاءة معينة. لاحظ بعض المستخدمين ظهور بعض عناصر الشاشة بشكل غير طبيعي عند تفعيل وضع الحماية البصرية.

سعر الجهاز ومقارنات السوق

يُعتبر سعر هاتف Galaxy S26 Ultra ضمن فئة توصف بأنها أكثر affordability مقارنة بالتوقعات المستقبلية لأسعار الرائدات. شملت قائمة المجلة نفسها هواتف iPhone Duo ولوحة مفاتيح Clicks Power Keyboard إلى جانب جهاز سامسونغ.

مستقبل التقنية وإطلاق الجيل القادم

توجد شائعات تشير إلى إمكانية وصول ميزة شاشة الخصوصية إلى هاتفي Galaxy S27 Pro وUltra في المستقبل القريب. تخطط شركة سامسونغ لإطلاق أجهزة الجيل القادم في وقت مبكر من العام المقبل لتعزيز حضورها السوقي.