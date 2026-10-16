أصول الاحتفال وتطورها التاريخي

يُعرَّف المولد بأنه مهرجان سنوي ي commemorates ميلاد النبي محمد، ويصادف تاريخه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الثالث من التقويم الهجري. هذا الحدث يمثل مناسبة دينية واجتماعية مهمة لدى شريحة واسعة من المسلمين حول العالم، حيث يتم إحياء الذكرى عبر طقوس محددة تعكس المحبة والتوقير لشخصية النبي. وعلى الرغم من أن التاريخ الهجري ثابت في النصوص، فإن تحويله إلى تاريخ ميلادي يتغير سنوياً حسب دورة القمر، ولم يتم الإعلان عن تاريخ ميلادي محدد ودائم في الحقائق المتاحة لهذا العام.

تعود جذور الاحتفال العلني بالمولد إلى العصور الإسلامية الوسيطة، حيث يُعتقد أن القائد المسلم Gökböri كان أول من احتفل بالمولد علناً. وكان هذا القائد يشغل منصب نائب لصلاح الدين، الذي حكم في الفترة الممتدة بين عامي 1174 و1193. وقد أقيم أول احتفال عام موثق في مسجد النبي بالمدينة المنورة، مما منح المناسبة شرعية مكانية عميقة في وجدان المسلمين.

مع مرور الزمن، تطور وضع هذه المناسبة من مجرد احتفال محلي إلى عطلة رسمية معترف بها على نطاق واسع. فقد أعلن العثمانيون تحت حكم السلطان مراد الثالث، الذي امتدت فترة حكمه بين عامي 1574 و1595، المولد عطلة رسمية. هذا القرار ساهم في ترسيخ المكانة الرسمية للحدث، ليصبح لاحقاً عطلة وطنية معترفًا بها في معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة حتى يومنا هذا.

طقوس الاحتفال والعادات المرتبطة به

يحتفل المشاركون بهذه المناسبة من خلال تنظيم حفلات تسمى "محافل"، وهي gatherings تهدف إلى إحياء ذكرى النبي محمد. تتضمن هذه المحافل تلاوة شعر ديني مخصص للمدح والنث في صفات النبي وسيرته. ولا يقتصر الأمر على الجانب الروحي والأدبي فحسب، بل يصاحب الاحتفال وليمة طعام تجمع المشاركين وتعزز روح المجتمع والتكافل.

إلى جانب المحافل والولائم، توجد عادات أخرى مرتبطة بشكل وثيق بيوم المولد، وتشمل:

الصيام التطوعي كعبادة تقرباً إلى الله.

أداء الصلاة بأشكالها المختلفة.

الذكر والتسبيح تهليلاً وتحميداً.

تتنوع مظاهر الاحتفال هذه لتشكل نسيجاً ثقافياً ودينياً يجمع بين التعبير عن الفرح وممارسة الشعائر التعبدية.

الموقف الفقهي والمذهبي من المولد

يختلف الموقف من الاحتفال بالمولد بين المذاهب والمدارس الفقهية الإسلامية، وهو ما يعكس تنوع الآراء ضمن الأمة الإسلامية. بشكل عام، يعتبر المولد مقبولاً لدى المذاهب السنية الرئيسية الثلاثة: الحنفية والمالكية والشافعية. كما أنه مقبول لدى المسلمين الشيعة، مما يجعله مناسبة مشتركة لغالبية المسلمين عالمياً.

في المقابل، توجد تيارات فقهية تتخذ موقفاً رافضاً لهذه الممارسة؛ فتعتبر السلفية والوهابية الاحتفال بالمولد بدعة مذمومة، وتحرمه تحريماً قاطعاً بناءً على فهمهم للنصوص الشرعية ومنهجية السلف. أما فيما يتعلق بفقهاء الديوبندية، فيتخذون موقفاً وسطياً بشأن المسألة، حيث يرون الأمر كقضية اختلاف علمي (Ikhtilaf)، مما يسمح بوجود تفاوت في الممارسات والآراء داخل هذا المدرسة الفقهية دون تكفير أو تفسيق للطرف الآخر.

إن هذا التنوع في المواقف يظهر أن مسألة المولد ليست مجرد طقس ثابت، بل هي قضية فقهية وتاريخية حملت في طياتها جدلاً واسعاً عبر القرون، بينما تبقى ممارسته منتشرة بقوة في العديد من المجتمعات الإسلامية كأحد أبرز مظاهر التعبير عن الحب للنبي محمد.