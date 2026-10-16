تُعرف بطاقة الرقم القومي رسميًا باسم «بطاقة تحقق الهوية»، والجهة المصدرة لها هي «مصلحة الأحوال المدنية» التي تعمل تحت إشراف «وزارة الداخلية المصرية». الغرض الأساسي من هذه البطاقة هو تحديد هوية المواطنين المصريين بشكل رسمي وقانوني، وهي الوثيقة المعتمدة لإثبات الشخصية أمام كافة الجهات.

الإطار القانوني والإلزام بالحصول على البطاقة

يتم إصدار بطاقة تحقق الهوية وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية. ينص هذا القانون بوضوح على إلزام جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بالحصول على البطاقة. لا يقتصر الأمر على مجرد الحصول عليها، بل يمتد الالتزام القانوني إلى ضرورة حمل البطاقة دائمًا وتقديمها للسلطات العامة عند الطلب. وقد حدد المشرع عقوبات مالية واضحة لضمان الالتزام بهذه القواعد؛ حيث يعرض عدم الحصول على البطاقة المخالف لغرامة، كما أن عدم تقديمها عند طلب المسؤولين العموميين يعرض صاحبها لغرامة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم حاملو البطاقات بتحديث بياناتهم الشخصية فور حدوث أي تغيير، حيث إن عدم تحديث هذه البيانات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير يعرض المخالف لغرامة مالية أخرى، مما يؤكد على أهمية دقة وحداثة المعلومات المدونة في وثيقة إثبات الهوية.

مدة الصلاحية وقواعد انتهاء المفعول

تخضع مدة صلاحية بطاقة الرقم القومي لتنظيم دقيق؛ فهي محددة بمرسوم يصدره وزير الداخلية. وبناءً على القواعد الحالية، فإن مدة الصلاحية المحددة للبطاقة هي سبع سنوات تحسب من تاريخ الإصدار. بمجرد انتهاء فترة السبع سنوات هذه، تصبح البطاقة غير صالحة للاستخدام تلقائيًا، ولا تعتبر وثيقة سارية المفعول لإثبات الهوية بعد هذا التاريخ. ومن الجدير بالذكر أن المقال لا يتضمن تفاصيل حول أماكن محددة لمكاتب الاستقبال غير اسم الجهة المصدرة المذكورة، كما لا يذكر أسعارًا محددة أو رسومًا لإصدار البطاقة أو تجديدها، حيث لم يتم الإعلان عن هذه التفاصيل المالية في الحقائق المتاحة. كذلك، لا توجد روابط إلكترونية مذكورة أو خطوات عملية لتقديم الطلب ضمن المعلومات المتوفرة، ولا يتم ذكر تواريخ محددة لأحداث معينة غير تاريخ سريان القانون الصادر عام 1994. التركيز ينصب هنا على الهوية القانونية للجهة المصدرة والالتزامات الزمنية والقانونية المترتبة على المواطن المصري فيما يخص بطاقة تحقق الهوية.