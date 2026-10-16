مواصفات الشريحة وتوزيع الذاكرة في الأجهزة

أطلقت شركة إنفيديا معالج RTX Spark N1X المبني على بنية Arm لأجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية الصغيرة، متاحة الآن بأسعار تتراوح بين 2,599.99 دولار و6,999.99 دولار.

يحتوي الإصدار الرائد من المعالج على 20 نواة معالجة و6,144 نواة رسومية من نوع CUDA، بينما يضم الإصدار الأقل تكلفة 18 نواة و5,120 نواة رسومية. جاء جهاز مايكروسوفت سيرفس لابتوب ألترا مزوداً بذاكرة موحدة تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، وخضع جهاز أسوس بروآرت P16 للاختبار بإعدادات ذاكرة بلغت 64 و128 جيجابايت.

شمل الاختبار أيضاً جهاز لينوفو يوجا 9n بمواصفات تحتوي على 64 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، في حين وصل جهاز إتش بي أومني بوك ألترا إلى المختبرين بسعة ذاكرة تبلغ 32 جيجابايت فقط.

أداء الألعاب ومشاكل التوافق التقني

سمح تشغيل لعبة بلاك مايث: ووكونغ بتحقيق معدل 70 إطاراً في الثانية بدقة أصلية مع إعدادات متوسطة، وسجلت لعبة Cyberpunk 2077 متوسط 66 إطاراً في الثانية باستخدام تقنية DLSS وأوضاع الأداء. حققت لعبة Forza Horizon 6 متوسط أداء بلغ 57 إطاراً في الثانية تحت نفس الظروف، لكن لعبة Helldivers 2 عانت من صعوبة في الحفاظ على 60 إطاراً حتى عند خفض الدقة.

انحصر معدل الإطارات في لعبة Star Wars Zero Company بين 37 و39 إطاراً أثناء المعارك، وواجهت ألعاب قديمة مثل Max Payne 2 انخفاضاً في الأداء وصل إلى 50 إطاراً في الثانية. فشل تثبيت تعريفات محول Steam Frame اللاسلكي الخاص بالواقع الافتراضي على الأجهزة التي تعمل بهذه الشريحة الجديدة.

استهلاك الطاقة وتجربة الذكاء الاصطناعي

استهلك جهاز أسوس بروآرت طاقة تتراوح بين 13 و17 وات أثناء التصفح العادي، وارتفع الاستهلاك إلى 120 وات عند تشغيل لعبة Indiana Jones and the Great Circle. حقق الجهاز شحناً من الصفر إلى 50% خلال 20 دقيقة باستخدام مصدر طاقة 140 وات، واكتمل شحن البطارية بنسبة 95% بعد ساعة و15 دقيقة.

لم تتجاوز مدة عمل البطارية في سيناريوهات الاستخدام الحقيقي 5 ساعات و40 دقيقة في أفضل الحالات، وانخفض أداء النظام بشكل واضح عندما هبط مستوى الشحن إلى 30% أثناء اللعب الثقيل. وصف المحررون تجربة الذكاء الاصطناعي المحلي حالياً بأنها تشبه النسخة التجريبية للمطورين، حيث تسبب تشغيل النماذج في ارتفاع صوت المراوح واستهلاك سريع للطاقة.

دعم التطبيقات وأنظمة التشغيل

تعمل تطبيقات أدوبي مثل فوتوشوب وبريمير بشكل أصلي على أنظمة ويندوز المدعومة بهذه الشرائح الجديدة. تعتمد بعض التطبيقات غير الأصلية الأخرى على طبقة محاكاة Prism من مايكروسوفت لضمان عملها بسلاسة على هذه المنصة.