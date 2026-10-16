ظاهرة الشفق القطبي هي عرض ضوئي طبيعي يحدث في الغلاف الجوي العلوي للأرض، وينتج عن اصطدام جسيمات مشحونة قادمة من الشمس بذرات في الغلاف الجوي. تؤدي هذه الاصطدامات إلى إثارة ذرات الأكسجين والنيتروجين، مما يجعلها تبعث أضواءً بألوان مختلفة مثل الأخضر والأحمر والبنفسجي. تُعرف هذه الظاهرة عمومًا باسم «الأضواء القطبية» أو «Aurora polaris»، وتظهر بأنماط ديناميكية تشبه الستائر أو الأشعة أو اللوالب أو الومضات المتحركة التي قد تغطي السماء بأكملها حول المنطقتين القطبيتين.

أسباب الظاهرة وآلية تكوين الأضواء الملونة

تنتج هذه الظاهرة الضوئية المذهلة عن اضطرابات تحدث في الغلاف المغناطيسي للأرض، وتسببها السرعات المعززة للرياح الشمسية القادمة تحديدًا من الثقوب الإكليلية والانبعاثات الكتلية الإكليلية. تعمل هذه الاضطرابات على تغيير مسارات الجسيمات المشحونة الموجودة في بلازما الغلاف المغناطيسي، حيث تتكون الجسيمات الرئيسية من الإلكترونات والبروتونات التي تهطل في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وتحديدًا في الغلاف الحراري والغلاف الخارجي.

تعتمد الفيزياء وراء هذا العرض على عمليتي التأين والإثارة لمكونات الغلاف الجوي، مما ينتج عنه انبعاث ضوء يتسم بألوان وتعقيدات متفاوتة. يرتبط شكل الشفق ارتباطًا مباشرًا بمقدار التسارع الذي imparted للجسيمات الهاطلة نحو الأرض. الغازات المسؤولة حصرًا عن هذا الانبعاث الضوئي وفقًا للمعلومات المتاحة هي الأكسجين والنيتروجين فقط، وهي التي تنتج الألوان المذكورة حصرًا وهي الأخضر والأحمر والبنفسجي عند عودتها إلى حالتها المستقرة بعد الإثارة.

تسميات الظاهرة وانتشارها في الكون

يُطلق على هذه الظاهرة أسماء مختلفة حسب الموقع الجغرافي الذي تظهر فيه؛ ففي المنطقة القطبية الشمالية تسمى «الأضواء الشمالية» أو «Aurora borealis»، بينما في المنطقة القطبية الجنوبية تسمى «الأضواء الجنوبية» أو «Aurora australis». تظهر هذه الأضواء ضمن نطاقات تحيط بالمنطقتين القطبيتين، وتتخذ أشكالاً متغيرة باستمرار تعكس طبيعة التفاعل بين الرياح الشمسية والمجال المغناطيسي الأرضي.

لا تقتصر ظاهرة الشفق على كوكب الأرض فحسب، بل توجد ظواهر شفقية أيضًا على كواكب أخرى داخل النظام الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف أجرام فلكية أخرى مثل الأقزام البنية والمذنبات وبعض الأقمار الطبيعية ظواهر شفقية مشابهة، مما يشير إلى أن آلية تفاعل الجسيمات المشحونة مع الأغلفة الجوية أو المجالات المغناطيسية هي عملية كونية واسعة الانتشار.

بالنسبة للباحثين عن معلومات محددة حول مواعيد حدوث الظاهرة في مناطق معينة مثل مصر، أو أسعار الرحلات لمشاهدتها، أو خطوات عملية لتنظيم رحلة مشاهدة، فإن النص المصدر لا يذكر تواريخ محددة لحدوث الظاهرة في مصر أو elsewhere، كما لم يذكر أسعارًا أو خطوات عملية للمشاهدة. كذلك، لم يذكر النص ردود فعل رسمية أو أسماء مسؤولين، ولا يحتوي على توقعات مستقبلية لما سيحدث بعد الظاهرة، ويصف الحدث كظاهرة طبيعية عامة دون تحديد وقت معين للقارئ المصري.