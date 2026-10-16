أزمة حرارية تدفع سامسونج لطلب حلول عاجلة

تدرس شركة سامسونج اعتماد شريحة إكسينوس 2700 في هاتف Galaxy S27 Ultra مستقبلاً، بعد مواجهتها عقبات تقنية حادة مع معالجات كوالكوم خلال اختبارات حديثة أجرتها في كوريا الجنوبية.

عانت الشركة من مشاكل ارتفاع درجة الحرارة وأداء محدود أثناء اختبار شريحة Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المخصصة للهاتف الجديد. تجاوزت حرارة المعالج الحدود المسموح بها تحت أحمال العمل المستمرة، مما اضطر النظام إلى خفض السرعة تلقائياً للحفاظ على المكونات.

وجهت سامسونج طلباً رسمياً إلى شركة كوالكوم بضرورة حل هذه المشكلات الحرارية قبل منتصف شهر أكتوبر الجاري. يأتي هذا الضغط الزمني في محاولة لتأمين مواصفات التشغيل المطلوبة قبل المواعيد النهائية للإنتاج والتسويق العالمي.

تقنية 2 نانومتر تعيد إحياء استراتيجية الشرائح الداخلية

يطور قسم System LSI التابع لسامسونج شريحة إكسينوس 2700 الجديدة باستخدام عملية التصنيع الدقيقة SF2P بدقة 2 نانومتر من الجيل الثاني. صُممت هذه الرقاقة خصيصاً لتحسين كفاءة الطاقة ورفع مستوى الأداء الحسابي مقارنة بالجيل السابق من المعالجات.

يمثل هذا التطور عودة محتملة لاستخدام شرائح إكسينوس في فئة Ultra، حيث كان هاتف Galaxy S22 Ultra آخر طراز حمل نسخة منها في أوروبا عام 2022. اعتمدت العملاقة الكورية منذ إطلاق هاتف Galaxy S23 Ultra على معالجات سنابدراجون حصرياً في جميع أسواق العالم.

تكاليف باهظة وحيرة حول النطاق الجغرافي للتوزيع

بلغت تكاليف شراء معالجات الهواتف المحمولة لدى سامسونج نحو 13.83 تريليون وون في عام 2025، وهو رقم ضخم قد يدفع الشركة لتغيير مسارها الاستراتيجي. قد يقلل الاعتماد الداخلي على إكسينوس من نفقات الموردين الخارجيين ويزيد في الوقت ذاته من استخدام مرافق التصنيع الداخلية للشركة.

لم يتم تأكيد ما إذا كانت استراتيجية طرح شريحة إكسينوس 2700 ستكون عالمية أم ستقتصر على أسواق محددة مثل كوريا الجنوبية فقط. لا تزال الشركة تزن الخيارات المتاحة بين العائد الاقتصادي وضمان استقرار الأداء في مختلف المناطق الجغرافية قبل اتخاذ القرار النهائي.