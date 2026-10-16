تفاصيل الرقعة الأمنية وإصدار البرنامج الثابت

أصدرت شركة سامسونج اليوم تحديثاً برمجياً لهاتفها الذكي Galaxy A18، الذي طرحته في الأسواق الشهر الماضي، ليصل إلى المستخدمين حول العالم بدءاً من تايلاند.

يحمل التحديث الجديد رقم الإصدار A185GXXS1AZJ1، ويأتي مصحوباً برقعة الأمان المخصصة لشهر أكتوبر 2026. تعمل هذه الرقعة على سد 62 ثغرة أمنية تم رصدها في نظام الجهاز، مما يعزز حماية البيانات فور تثبيت الملف.

بدأ توزيع التحديث على طرازات شبكة 4G/LTE في تايلاند كمنطقة أولى، قبل أن يتوسع النطاق ليشمل بقية الأسواق العالمية خلال الساعات القادمة.

طريقة التثبيت ومواصفات الواجهة البرمجية

يمكن لمالكي الجهاز الوصول إلى هذا التحديث بالدخول إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار خيار تحديث البرامج للبدء في التنزيل والتثبيت الفوري. كان الهاتف قد خرج من المصنع مزوداً بواجهة مستخدم One UI 9.0 التي تعتمد في عملها على نظام أندرويد 17.

يمثل جهاز Galaxy A18 واحداً من أوائل الهواتف التي اعتمدت هذه الواجهة الحديثة، وذلك عقب الإطلاق المباشر لسلسلتي Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip القابلتين للطي.

التزام الشركة بتحديثات طويلة الأمد

أكدت العلامة التجارية التزامها بتقديم 6 ترقيات رئيسية لنظام التشغيل لهذا الطراز، لضمان بقاء الأداء محدَّثاً لسنوات قادمة. كما تعهدت الشركة بتوفير تحديثات أمنية مستمرة للجهاز لمدة 6 سنوات كاملة منذ تاريخ طرحه التجاري.

يفتح هذا الالتزام الطريق أمام الجهاز لاستقبال واجهة One UI 9.5 المرتقبة ضمن جدول التحديثات المستقبلية المضمونة. يضمن هذا الجدول الزمني حصول المستخدمين على ميزات جديدة وحماية متواصلة دون الحاجة لاستبدال الجهاز قريباً.