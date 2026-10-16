تقلبات الأسعار ومستويات التداول الحالية

تتجه أسعار الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد الهجمات الإيرانية على ناقلات في مضيق هرمز، بالتزامن مع سحب الولايات المتحدة 8.56 مليون برميل من مخزونها الأسبوعي المنتهي في 9 أكتوبر.

تداول خام برنت عند 105.48 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 97.40 دولار. تبقى هذه المستويات أدنى من الذروة التي لمسها السوقEarlier هذا الأسبوع، لكنها تتفوق بوضوح على أسعار يوم الجمعة الماضي.

انخفاض التدفقات وتأثير علاوة المخاطرة

أفادت شركة Kpler بأن الهجمات الإيرانية خفضت التدفقات اليومية إلى متوسط 11.62 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، هبوطاً من خط أساس بلغ 17.15 مليون برميل يومياً. يشير فريق السلع في بنك ING إلى أن عدم اليقين في الشرق الأوسط يدفع السوق لتسعير علاوة مخاطرة كبيرة.

ذكر المحللان وارن باترسون وإيفا مانثي أن إزالة علاوة المخاطرة بالكامل تتطلب اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران.

إجراءات دولية وتحديات الأسطول الظل

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق مخزون إجماليه 100 مليون برميل ضمن خطة طوارئ متفق عليها سابقاً. اقترح الرئيس ترامب رفع العقوبات عن بعض ناقلات الأسطول الظل لخفض معدلات الشحن القياسية.

شكك محللو ING في توفر تلك الناقلات لأنها مستخدمة بالفعل رغم وجود العقوبات. تجعل عقوبات الاتحاد الأوروبي السارية تأمين تلك السفن مشكلة محتملة تعيق تنفيذ المقترح الرئاسي.