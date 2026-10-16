عمر محمد صلاح هو 34 عاماً حتى تاريخ النص في عام 2026، وهو اللاعب المصري الذي وُلد في 15 يونيو 1992 بمصر. يُعرف باسمه الكامل محمد صلاح حامد محروس غالي، ويلقب بـ "الملك المصري"، ويشغل حالياً منصب قائد المنتخب المصري لكرة القدم. بعد مسيرة حافلة بالأرقام القياسية مع نادي ليفربول، أعلن اللاعب في مارس 2026 عن مغادرته النادي بنهاية موسم 2025-26، لينضم بعدها إلى نادي طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) كجناح أيمن.

مسيرة احترافية مليئة بالأرقام القياسية والانتقالات الكبرى

بدأت المسيرة الاحترافية لمحمد صلاح مع نادي المقاولون العرب في عام 2010، قبل أن ينتقل إلى نادي بازل السويسري في عام 2012 حيث فاز بلقبين في الدوري السويسري. انتقل لاحقاً إلى نادي تشيلسي في عام 2014 مقابل رسوم انتقال بلغت 11 مليون جنيه إسترليني، ثم انضم إلى نادي روما بشكل دائم مقابل 15 مليون يورو بعد فترتي إعارة إلى فيورنتينا وروما. كانت المحطة الأبرز في مسيرته انتقاله إلى ليفربول في عام 2017 مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي للنادي وقتها.

حقق صلاح أرقاماً تاريخية خلال تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل رقماً قياسياً بتسجيل 32 هدفاً في موسم واحد من 38 مباراة في موسمه الأول مع ليفربول. كما أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023، وخامس لاعب يسجل 200 هدف للنادي في العام نفسه. وبحلول عام 2025، أصبح ثالث أعلى هداف في تاريخ نادي ليفربول خلف روجر هانت وإيان راش. أنهى صلاح موسم 2024-25 بفوز ثاني بلقب الدوري وكسر رقم المساهمات الهدفية في موسم من 38 مباراة، ليحتل المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية في عام 2025.

تشمل قائمة إنجازاته الفردية الفوز بجائزة أفضل لاعب في العام من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA) ثلاث مرات، والحصول على جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات. وهو أيضاً الهداف الأجنبي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والهداف الأفريقي التاريخي في دوري أبطال أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، درع المجتمع، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

قيادة المنتخب المصري وإنجازات قارية وعالمية

على الصعيد الدولي، ظهر محمد صلاح لأول مرة مع المنتخب الأول في عام 2011، وسُمي "أفضل موهبة أفريقية واعدة" من الكاف بعد أولمبياد 2012. قاد الفريق كوصيف لكأس الأمم الأفريقية في نسختي 2017 و2021، وتم اختياره في تشكيل البطولة في هاتين النسختين. فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي من الكاف في عامي 2017 و2018، وكذلك حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي من بي بي سي في العامين نفسهما. تم اختياره في فريق العام من الكاف عدة مرات، مما يعكس استمرار تألقه القاري.

بلغت قمة مسيرته الدولية بقيادته منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث حقق أول انتصارات للفريق في تاريخ البطولة، وقاد الفريق للوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه. Beyond football, تم إدراجه في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخص تأثيراً في عام 2019، وساهم بشكل كبير في رفع شعبية نادي ليفربول بين المصريين.