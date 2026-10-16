أداء طيران وتسارع غير مسبوق

كشفت شركة تسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك ليلة الخميس عن سيارة رودستر 2 في منشأة تطوير واختبار الصواريخ التابعة لسبيس إكس بمدينة مكغريغور بولاية تكساس، حيث حلقت المركبة في الهواء باستخدام دفعة بخارية.

طفت السيارة لعدة أقدام فوق شاحنة نصف ناقلة كهربائية تابعة للشركة أثناء العرض التوضيحي المباشر. أوضح لارس مورافي، رئيس هندسة المركبات، أن تقنية الطيران تعتمد كلياً على أربعة محركات دفع مدمجة في الهيكل.

ذكر مسؤولون في تسلا أن السيارة تتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال ثانية واحدة فقط. صرح ماسك بأن السيارة ليست مصممة بالضرورة لتحقيق السلامة المثلى نظراً لطبيعة أدائها الاستثنائي.

تأجيل الإنتاج وتفاصيل الحجز المالي

أُعلن عن رودستر 2 لأول مرة عام 2017 كأسرع سيارة إنتاج في العالم، لكن تسلا تخطط لبدء الإنتاج الفعلي عام 2028 بعد تأجيل الموعد الأصلي المحدد لعام 2020. دفع المشجعون عربوناً بقيمة 50,000 دولار لسيارة كان سعرها المعلن 200,000 دولار.

اشتكى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، من صعوبة إلغاء حجزه العام الماضي، إلا أن ماسك أكد استرداد مبلغ ألتمان خلال 24 ساعة من الشكوى.

تحول استراتيجي وسياق السوق العالمي

أكد ماسك أن تسلا لم تعد تُعتبر شركة لصناعة السيارات بل تركز الآن على التقنية ذاتية القيادة والروبوتات. توقفت مبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة بعد إلغاء الدعم الفيدرالي من قبل الكونغرس مؤخراً.

في المقابل، تزدهر مبيعات المركبات الكهربائية عالمياً بسبب أزمة الطاقة العالمية الراهنة. أشارت عدة شركات فاخرة إلى تحول المشترين الأثرياء نحو قوة وصوت مركبات البنزين التقليدية، مما دفع لامبورغيني لإيقاف خططها لإنتاج سيارة كهربائية في وقت سابق من هذا العام.