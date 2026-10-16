توسع جغرافي واسع النطاق للخدمة

أعلنت شركة غوغل اليوم عن تحديث شامل لنظام تنبيهات الزلازل المدمج في هواتف أندرويد، ليشمل أكثر من 200 منطقة حول العالم بدلاً من 98 منطقة كانت مدعومة سابقاً، مع إضافة تفاصيل جديدة تساعد المستخدمين على فهم طبيعة الخطر المحدق بهم.

دخلت بنما وغواتيمالا رسمياً ضمن قائمة المناطق الجديدة التي تدعمها الخدمة اعتباراً من اليوم، مما يرفع عدد المناطق المشمولة إلى أكثر من 200 منطقة عالمياً. بدأت هذه الخدمة الأصلية عملها عام 2021 بالاعتماد على حساسات الهواتف الذكية للكشف المبكر عن الموجات الزلزالية قبل وصولها إلى المستخدمين.

أفادت الشركة بأن نظامها أرسل حتى الآن أكثر من مليار تنبيه منذ إطلاقه، مما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على هذه التقنية في حماية الأرواح عبر القارات المختلفة.

تحديث مستويات التنبيه والمعلومات المعروضة

سيظهر تنبيه «كن على علم» للمستخدمين عند رصد اهتزاز خفيف، للإشارة فقط إلى وجود زلزال قريب دون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية. أما في حالات الاهتزاز القوي، فإن النظام يرسل تنبيه «كن مستعداً» الذي يعرض الآن موقع مركز الزلزال بالضبط والقوة التقديرية للحدث.

عند حدوث اهتزاز متوسط أو شديد، تظهر شاشة كاملة تحمل عنوان «اتخذ إجراء» لتقديم نصائح سلامة محددة تساعد المستخدم على التصرف الصحيح في اللحظات الحرجة قبل وصول الموجات الأقوى.

ميزات مستقبلية وخيارات تفاعلية جديدة

يتضمن التنبيه المحدث زرًا جديدًا يسمح للمستخدم بالتعرف فوراً على مزيد من التفاصيل الدقيقة حول الزلزال بمجرد ورود المعلومات الأولية إلى الجهاز. تهدف هذه الإضافة إلى تقليل الوقت اللازم للحصول على بيانات موثوقة أثناء الطوارئ.

من المقرر أن تظهر خريطة تفاعلية خلال الأشهر القادمة ضمن واجهة التطبيق، توضح نصف قطر الاهتزاز المكتشف وقوة الزلزال المقدرة بشكل بصري واضح. تعتمد هذه التطويرات على البيانات المجمعة من شبكة هائلة من الأجهزة المنتشرة في المناطق المشمولة حديثاً وقديماً.