فروق دقيقة في سماكة الحواف والهيكل

تشير تقارير حديثة إلى أن هاتف Galaxy S27 Ultra القادم سيحافظ على أبعاد مشابهة تقريباً لطرازه السابق، مع تغييرات دقيقة في تصميم الهيكل الخارجي ووحدات التصوير.

أكد مصدر المعلومات المعروف باسم Ice Universe أن الإطار المحيط بشاشة الهاتف الجديد سيبلغ سمكه 1.28 ملم. يمثل هذا الرقم زيادة مقارنة بهاتف Galaxy S26 Ultra الحالي الذي يبلغ سمك إطار شاشته 1.15 ملم فقط.

من المتوقع أن تصل أبعاد الجهاز الكلية إلى 163.76 ملم في الطول و78.25 ملم في العرض، بينما سيكون السمك العام 7.97 ملم. سيزن الهاتف المرتقب 218 غراماً، مما يجعله قريباً جداً من مواصفات الجيل الحالي.

تعديلات بارزة في وحدة الكاميرا الخلفية

توضح التسريبات وجود إعادة تصميم كاملة لوحدة الكاميرا الخلفية في الهاتف الجديد، مصحوبة بزيادة في السماكة. من المقرر أن يكون نتوء الكاميرا أكثر سماكة بمقدار 4.69 ملم، متجاوزاً سمك النتوء في طراز Galaxy S26 Ultra الذي يعادل 4.5 ملم.

يعكس هذا التغيير الهندسي استيعاباً لمكونات بصرية جديدة أو تحسينات داخلية ضمن الوحدة الخلفية. تركز التعديلات على تعزيز قدرات التصوير مع الحفاظ على التناسق العام لتصميم الجهاز.

مواصفات العدسات وقدرات التكبير البصري

سيحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية يتصدره مستشعر رئيسي تبلغ دقته 200 ميجابكسل. تكتمل المنظومة البصرية بوجود عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مقربة تحمل الدقة نفسها وهي 50 ميجابكسل.

توفر العدسة المقربة قدرة تكبير بصري تصل إلى 5 أضعاف، مما يسمح بالتقاط تفاصيل دقيقة من مسافات بعيدة دون فقدان الوضوح. تجمع هذه المواصفات بين الدقة العالية في المستشعر الرئيسي ومرونة العدسات المساعدة في مختلف ظروف التصوير.