مواصفات جهاز Bee Frontier القابل للارتداء

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق جهازين جديدين للذكاء الاصطناعي هما Bee Frontier وBee Eclipse، المصمَّمين للاستماع إلى المحادثات وتحويلها تلقائياً إلى ملخصات ومهام وتذكيرات ضمن تطبيق Bee.

يُرتدى جهاز Frontier على سوار من السيليكون أو يُثبَّت مباشرة على الملابس، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الخزامى والمريمية والعقيق. يحتوي الجهاز على ميكروفونين مزدوجين ويتمتع بمقاومة للماء وفق معيار IP67، بينما يصل عمر بطاريته إلى 7 أيام كاملة.

يعتمد الشحن في هذا الجهاز على منفذ USB-C، ويُباع حالياً بسعر 74.99 دولاراً. يمكن للمستخدمين ضبط الجهاز للإغلاق التلقائي بعد فترة محددة من الصمت، مع إمكانية حذف الملخصات المخزنة في أي وقت يرغبون فيه.

تصميم جهاز Bee Eclipse الملحق بالهاتف

يأتي جهاز Eclipse بحجم بطاقة ائتمان تقريباً، بسمك لا يتجاوز 4.6 ملم ووزن يبلغ 48.9 غراماً فقط، حيث يلتصق مغناطيسياً خلف الهاتف الذكي. يعتمد الجهاز تقنياً على أربعة ميكروفونات من نوع MEMS بالإضافة إلى ميكروفون اهتزاز، ويصل عمر بطاريته إلى أكثر من 21 يوماً.

سيُطرح الجهاز للبيع قريباً بأسعار تبدأ من 99.99 دولاراً، وسيتاح بألوان الفضي والمنتصف والعسلي والخجول. تعمل هذه الأجهزة عبر زر واحد للتشغيل أو الإيقاف، مزود بمصباح LED واضح يوضح حالة التشغيل للمستخدم فوراً.

نظام الخصوصية وتكاليف الاشتراك

تعمل الأجهزة بنظام Bee Private Compute الذي يعالج الصوت فورياً ثم يحذفه دون تخزينه على الخوادم. تُشفَّر النصوص الناتجة بمفاتيح ينشئها الجهاز حصرياً، ولا تستطيع أمازون الوصول إلى هذه البيانات إلا إذا قرر المستخدم مشاركتها طوعاً.

يتطلب ربط خدمات مثل Gmail وOutlook اشتراك Bee Pro بتكلفة 11.99 دولاراً شهرياً أو 99 دولاراً سنوياً. يشمل العرض المجاني لمدة 30 يوماً ميزات مثل طلب الملخصات من Alexa+ والحصول على اقتراحات تسوق مخصصة عبر تطبيقات الهاتف أو سطح المكتب.

تشير أمازون إلى أن قوانين الموافقة على التسجيل تختلف بين الولايات والدول، مما يلزم المستخدمين بالالتزام بالتشريعات المحلية السارية في مناطقهم عند استخدام هذه التقنيات.