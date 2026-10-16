تمارين الكارديو، المعروفة أيضًا باسم التمارين الهوائية، هي نشاط بدني تتراوح شدته من منخفضة إلى عالية ويعتمد أساسًا على عملية توليد الطاقة عبر الأيض الهوائي. يُشير مصطلح "هوائي" إلى العلاقة بالأكسجين، حيث يتطلب هذا النوع من التمارين استخدام الأكسجين لتلبية متطلبات الطاقة أثناء الأداء. تُؤدى هذه التمارين من خلال تكرار سلاسل من الأنشطة ذات الشدة الخفيفة إلى المتوسطة لفترات زمنية ممتدة، مما يجعلها ركيزة أساسية للصحة العامة والوقاية من الأمراض.

تعريف التمارين الهوائية وآلية عملها البيولوجية

يُعرف التمرين الهوائي بدقة أكبر بأنه تمرين "هوائي بحت"، وقد صُمم ليكون منخفض الشدة بما يكفي لتحويل جميع الكربوهيدرات إلى طاقة هوائيًا. تعتمد هذه العملية البيولوجية بشكل جوهري على عضيات خلوية تسمى الميتوكوندريا، والتي تحتاج إلى الأكسجين لاستقلاب الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. النتيجة النهائية لهذه العملية المعقدة هي إنتاج جزيئات الطاقة المسماة ATP. ومن الجدير بالذكر أن ممارسة هذه التمارين بانتظام تسبب إعادة تشكيل لخلايا الميتوكوندريا داخل أنسجة أعضاء حيوية في الجسم، وتحديدًا الكبد والقلب، مما يعزز كفاءتهما الوظيفية.

أمثلة على التمارين والتوصيات العالمية للنشاط البدني

تشمل أمثلة تمارين القلب والأوعية الدموية أو التمارين الهوائية مجموعة واسعة من الأنشطة التي يمكن دمجها في الروتين اليومي، مثل:

الجري لمسافات متوسطة إلى طويلة.

الهرولة.

السباحة.

ركوب الدراجات.

صعود السلالم.

المشي.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، توجد فجوة كبيرة في مستويات النشاط البدني بين السكان، حيث يفشل أكثر من 31% من البالغين و80% من المراهقين في الحفاظ على مستويات النشاط البدني الموصى بها. ولسد هذه الفجوة والحد من مخاطر المشاكل الصحية، يُوصى بممارسة 2.5 ساعة أسبوعيًا من التمارين الهوائية متوسطة الشدة. لا يذكر النص تواريخ محددة لنشر هذه التوصيات ولا أماكن جغرافية معينة غير الإشارة العامة لتوصيات المنظمة العالمية.

الفوائد الصحية وتقليل مخاطر الأمراض

تقدم ممارسة التمارين الهوائية فوائد صحية ملموسة حتى بأقل قدر من الجهد الزمني. تشير الحقائق المتاحة إلى أن ممارسة ساعة وربع أسبوعيًا، ما يعادل حوالي 11 دقيقة يوميًا، يمكن أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بهذا المقدار اليومي البسيط يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقلل كذلك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسرطان. تتراوح شدة التمرين في العديد من هذه الأمثلة بين الخفيفة والمتوسطة، بينما يتراوح التعريف العام للشدة من منخفضة إلى عالية. لا يتضمن النص أي معلومات حول تكاليف مالية أو أسعار لممارسة هذه التمارين، كما لا يذكر أسماء أشخاص محددين غير منظمة الصحة العالمية كمصدر للإحصائيات المذكورة.