ليون يحسم المعركة أمام ضيفه اللندني

شهدت الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم إقامة عدة مباريات مثيرة على الملاعب الأوروبية، حيث حقق فريق ليون الفرنسي فوزاً صعباً على كريستال بالاس الإنجليزي، بينما سحق بنفيكا البرتغالي نظيره سلتيك الاسكتلندي.

استضاف ملعب غروباما مواجهة قوية انتهت بفوز ليون على كريستال بالاس بنتيجة 3-2. سجل أهداف الفريق الفرنسي كورينتان توليسو وإرنست نواهما وبافيل سولتش، مما منحهم الأفضلية في معظم فترات اللقاء.

حاول الضيوف من لندن تقليص الفارق عبر ييريمي بينو ودائيشي كامادا، لكن جهودهم لم تكفِ لتغيير نتيجة المباراة. شهدت هذه المواجهة عودة المدرب بيير ساج إلى ناديه السابق بعد غياب استمر 14 شهراً عن قيادة الفريق.

من جانبه، شارك إسماعيلة سار في التشكيلة الأساسية لكريستال بالاس للمرة الأولى هذا الموسم، في محاولة لتعزيز خط الهجوم أمام الدفاع الفرنسي المنظم.

هيمنة برتغالية وإنجليزية في لشبونة وبريطون

على أرضية ملعب دا لوز في لشبونة، قدم بنفيكا عرضاً هجومياً كاسحاً ضد سلتيك، وانتهت المباراة بنتيجة 4-1 لصالح أصحاب الأرض. تألق جون دوران بتسجيله هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، بينما أضاف ألكسندر باه الهدف الثالث قبل أن يختتم فانجيليس بافليديس التسجيل قبل دقيقتين من صافرة النهاية.

كان هدف سلتيك الوحيد من توقيع كاميلو دوران، الذي سجل برأسية متقنة في الدقيقة 63، محاولاً إحداث مفاجأة لم تكتمل. في إنجلترا، واصل برايتون تألقه المحلي بانتصار عريض على كاuno زالغيريس بأربعة أهداف نظيفة في ملعب أميكس.

قاد جورجينيو روتلر فريقه للتألق مسجلاً هدفين وصانعاً لثالث، مما عزز موقع الفريق الإنجليزي في المجموعة.

انتصارات كبيرة لميلان وباير ليفركوزن ويوفنتوس

سحق ميلان الإيطالي ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 4-0، بفضل ثلاثية سجلها الشاب ألفادجو سيسيه. أكمل غونسالو راموس الرباعية قبل طرد فيليبو تيراكيانو، في مباراة سيطر فيها الروسوني تماماً على مجريات اللعب.

لم يكن باير ليفركوزن الألماني أقل شأناً، حيث هزم ليخ بوزنان البولندي بأربعة أهداف دون رد. سجل باتريك شيك هدفين من ركلتي جزاء، بينما سجل ماليك تيلمان وإبراهيم مازا الهدفين الآخرين.

في إيطاليا، انتصر يوفنتوس على سيلتا فيغو بنتيجة 2-1 ليتصدر الترتيب العام. سجل هوغو ألفاريز للسبتا، قبل أن يعادل نيك وولتمادي النتيجة، ثم حسم راندال كولو مواني الفوز بهدف قاتل.

تعادلات في دوري المؤتمر وأوروبا

ضمن منافسات الدوري الأوروبي للمؤتمرات، تعادل هارتس الاسكتلندي مع نورشلاند الدنماركي بهدف لمثله. سجل أويسين ماكنتي لهارتس، بينما عادل نيكلاس رويكير النتيجة للضيوف.

وفي مباراة أخرى بالدوري الأوروبي، تعادلت ريال سوسييداد الإسبانية مع يونيون سان جيلواز البلجيكي بهدف لمثله خارج أرضها، في نتيجة قسمت النقاط بين الفريقين.