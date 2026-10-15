تقنيات هايبريون للقيادة في المدن والطرق السريعة

أعلنت شركتا فولفو ونفيديا يوم الخميس توسيع نطاق تعاونهما الاستراتيجي القائم منذ نحو عقد من الزمان، حيث ستدمج صانعة السيارات السويدية ثلاث مكونات رئيسية من أجهزة وبرمجيات نفيديا في مركباتها المستقبلية.

يهدف النظام الجديد إلى تمكين وظائف القيادة الآلية على كل من الشوارع الحضرية المزدحمة والطرق السريعة سريعة الحركة. ولم تكشف فولفو عن القيمة المالية الدقيقة لهذه الصفقة الموسعة، كما امتنعت عن تحديد طراز السيارة الأول الذي سيجري تزويده بهذه التقنية المتطورة.

أكد ألوين باكينس، رئيس تطوير البرمجيات في فولفو، أن أول سيارة مزودة بهذه الإمكانيات ستظهر خلال العقد الحالي. وأشار إلى أن الشركة تحولت الآن إلى كيان يمتلك حزمة تقنية متكاملة تغطي السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن وتلك التي تعمل بالبنزين.

توحيد المنصات ودمج أنظمة السلامة

تعتمد جميع سيارات فولفو الكهربائية حالياً على شريحة أورين الحاسوبية من نفيديا، والتي تعالج بيانات الكاميرات والرادار وأجهزة الاستشعار الأخرى لاتخاذ قرارات القيادة اللحظية. ويعزم باكينس على توحيد المعايير التقنية بشكل أكبر حول منصة هايبريون من نفيديا لدمج أنظمة سلامة وهندسة فولفو مع بنية الاستشعار والحوسبة الخاصة بالمنصة.

يتضمن الاتفاق أيضاً اعتماد حزمة برمجيات القيادة ألبامايو، بالإضافة إلى طبقة تقييم السلامة هالوس. وتسعى فولفو من خلال هذا التوسع إلى تطبيق برامج القيادة الآلية الحديثة على كامل أسطول مركباتها، وليس حصراً على المركبات الكهربائية فقط.

قوة برمجيات ألبامايو والذكاء الاصطناعي

وصف علي كاني، رئيس قسم السيارات في نفيديا، حزمة ألبامايو بأنها غنية ومتنوعة، إذ تجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات الضخمة وأدوات المحاكاة والتطوير. وتدمج هذه الحزمة البرمجيات الكلاسيكية التي تستخدم التعلم الآلي مع قدرات إدراك الكاميرا والرادار لتعزيز دقة النظام.

أوضح كاني أن تشغيل حزمتين برمجيتين في وقت واحد يعزز سلامة المنتج النهائي، مستنداً إلى فلسفة نفيديا القائمة على استخدام أجهزة استشعار متعددة الوسائط لضمان أعلى مستويات الأمان. ويذكر أن عدد المطورين الذين قاموا بتحميل برمجيات ألبامايو مفتوحة المصدر قد تجاوز 650 ألف مطور حول العالم.