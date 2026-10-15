قفزة في عمليات البحث والطلب

أفادت شركة سامسونج بزيادة ملحوظة في الاهتمام بجهاز Galaxy Z Fold 8 عقب الإعلان الرسمي عن هاتف iPhone Duo من منافستها آبل. وجاء هذا التصريح ليعكس ديناميكية السوق الحالية، حيث يتفاعل المستهلكون مع الخيارات الجديدة المتاحة أمامهم في فئة الهواتف القابلة للطي.

سجلت محركات البحث زيادة هائلة بنسبة 300% في الاستفسارات النشطة عن هواتف سامسونج القابلة للطي خلال الشهر الماضي. ويعزو نائب رئيس الشركة في المملكة المتحدة هذا الارتفاع المباشر إلى ظهور الهاتف المنافس من آبل، مما دفع المستخدمين لاستكشاف البدائل.

نمت طلبات العملاء على عائلة Galaxy Z Fold 8 بنسبة 16% منذ إطلاقها في الأسواق. وتربط سامسونج تعزيز مكانتها الريادية بهذا الزخم الكبير في اهتمام المستهلكين وحجم البحث عبر منصة جوجل العالمية.

عوامل الجذب السعرية والتقنية

ساهم دخول آبل سوق الطيات في تسليط الضوء على هذه الفئة التقنية للمرة الأولى لدى شريحة واسعة من الجمهور. وأدى فضول جزء من قاعدة مستخدمي آبل إلى بحثهم عن الخيارات المتوفرة حالياً، حيث جذبتهم الأسعار التنافسية والتصميم المتقدم لسامسونج.

يتوفر جهاز Galaxy Z Fold 8 حالياً على منصة أمازون بسعر 1699 دولاراً أمريكياً. وهذا السعر أقل بمقدار 300 دولار عن سعر هاتف iPhone Duo المعلن، مما يمنح سامسونج ميزة سعرية واضحة في مواجهة المنافسة الجديدة.

مقارنة المواصفات والعروض الخاصة

يأتي النموذج الأساسي من هاتف آبل المنافس بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت فقط. وفي المقابل، يقدم موقع سامسونج الرسمي خصماً خاصاً يجعل سعر نسخة التخزين 1 تيرابايت أعلى بـ 50 دولاراً فقط من نموذج آبل الأساسي، مما يوفر قيمة أكبر للمستخدم.

تعكس هذه الفروق الدقيقة في التسعير والسعة استراتيجية سامسونج للاستفادة من زخم المنافسة. ويبدو أن المستخدمين يزنون بعناية الفرق بين السعة التخزينية الهائلة في جهاز سامسونج والسعر الأقل نسبياً مقارنة بالمنافس.

تحديثات برمجية وتغييرات في قنوات البيع

أطلقت سامسونج تحديثات نظام Android 17 لأجهزة Galaxy S23 وعدة أجهزة أخرى ضمن محفظتها الحالية. كما بدأت بتوزيع تحديث كبير لتطبيق الصحة يتضمن مدربي النوم والجري وميزة جديدة لمسح الوجبات لتحسين تجربة المستخدم اليومية.

على صعيد قنوات التوزيع، أضافت جوجل تبويباً جديداً لبيع الأجهزة يعرض هواتف Pixel وأجهزة Galaxy من سامسونج جنباً إلى جنب. ويسهل هذا الإجراء على المتسوقين مقارنة المنتجات مباشرة ضمن بيئة متجر واحدة دون الحاجة للانتقال بين منصات متعددة.