المد والجزر هو الارتفاع والانخفاض الدوري لمستوى سطح البحر، ويُعد المصدر الأكبر لتقلبات مستوى سطح البحر قصيرة الأجل. تنتج هذه الظاهرة بشكل أساسي عن قوى الجاذبية التفاضلية التي يبذلها القمر والشمس، وتتضافر مع هذه القوى التأثيرات القصورية المرتبطة بالحركة المدارية لنظام الأرض والقمر. كما يلعب دوران الأرض دوراً محورياً في حدوث هذه الظاهرة alongside العوامل الجاذبية. تلخص الظاهرة تفاعلاً معقداً بين القوى السماوية والخصائص الجغرافية الأرضية، حيث لا تعتمد فقط على المواقع الفلكية للأجرام السماوية، بل تتأثر بشدة بالعوامل المحلية والمحيطية.

العوامل الفلكية والفيزيائية المسببة للمد والجزر

تنشأ ظاهرة المد والجزر نتيجة تفاعل ديناميكي بين عدة قوى طبيعية. العامل الرئيسي هو الجاذبية التفاضلية للقمر والشمس، والتي تسحب مياه المحيطات مسببة الانتفاخات المائية المعروفة بالمد. ومع ذلك، لا تعمل هذه القوى بمعزل عن غيرها، بل تتداخل مع تأثيرات قصورية ناتجة عن الحركة المدارية المشتركة للأرض والقمر. بالإضافة إلى ذلك، يساهم دوران الأرض حول محوره في تعديل توزيع هذه القوى عبر سطح الكوكب، مما يؤدي إلى النمط الدوري الملاحظ للارتفاع والانخفاض في منسوب المياه.

تختلف هذه الظاهرة عبر نطاقات زمنية واسعة تتراوح من ساعات إلى سنوات، مما يعكس التعقيد في الحركات السماوية المؤثرة. وتحدد عدة عوامل ما يعرف بالفاصل الزمني القمري-المدّي، وهو الفترة الزمنية بين مرور القمر فوق خط الزوال ووقوع أعلى مد أو أدنى جزر التالي. هذا التباين الزمني يؤكد أن الظاهرة ليست حدثاً لحظياً بسيطاً، بل عملية مستمرة ومتغيرة تخضع لحسابات فلكية دقيقة.

التأثيرات الجغرافية والمحيطية على شكل الموجة المدية

على الرغم من أن المحرك الأساسي للمد والجزر فلكي، فإن الملاحظات الفعلية تتأثر بعوامل أرضية وليست فلكية فقط. تشمل هذه العوامل هندسة أحواض المحيطات والحدود القارية، التي تعمل على توجيه وحصر حركة المياه. كما يؤثر عمق المياه، أو ما يُعرف بالحماميتريا، بشكل كبير على شكل وارتفاع المد والجزر؛ فالمياه الضحلة تختلف في استجابتها عن الأعماق السحيقة.

تأثير كوريوليس: يلعب هذا التأثير دوراً مهماً في تعديل حركة مياه المد والجزر، مما يساهم في انحراف مسار currents المدية.

يلعب هذا التأثير دوراً مهماً في تعديل حركة مياه المد والجزر، مما يساهم في انحراف مسار currents المدية. التبديد الاحتكاكي: يساهم الاحتكاك داخل البحار الضحلة في تغيير خصائص المد، مما يقلل من طاقة الموجة المدية أحياناً.

يساهم الاحتكاك داخل البحار الضحلة في تغيير خصائص المد، مما يقلل من طاقة الموجة المدية أحياناً. الرنين المدّي: يحدث رنين مدّي عند بعض السواحل، مما يؤثر بشكل ملحوظ على الظاهرة المرصودة وقد يضخم ارتفاع المد.

هذه العوامل مجتمعة تجعل كل موقع ساحلي فريداً في سلوكه المدّي، حيث تتشكل أنماط محلية تعتمد على التضاريس تحت الماء وشكل الخط الساحلي.

قياس الظاهرة وتميزها عن العوامل الجوية الأخرى

لتسجيل بيانات دقيقة ومستمرة لمستويات المياه، تُستخدم مقاييس المد والثبات في محطات ثابتة. تهدف هذه القياسات إلى مراقبة التغيرات بمرور الوقت، مع تجاهل التغيرات الناتجة عن الأمواج ذات الفترات الزمنية الأقصر من الدقائق، للتركيز على الحركة المدية طويلة الأمد. تُقارن البيانات المسجلة بمستوى مرجعي يُعرف عادة باسم متوسط مستوى سطح البحر، وتعتبر هذه البيانات المرجعية أساساً لمقارنة التغيرات الطارئة. وتعتمد دقة السجلات بشكل كبير على ثبات المحطات المستخدمة في قياس منسوب المياه.

من المهم التمييز بين المد والجزر والعوامل الجوية الأخرى التي تؤثر على مستوى البحر. يتغير مستوى سطح البحر أيضاً بسبب التمدد الحراري للمياه، وتؤثر الرياح على المستويات وتساهم في تغيراتها. كما تؤدي التغيرات في الضغط البارومتري إلى تقلبات في مستوى البحر. يمكن أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى حدوث عواصف بحرية، تكون أكثر وضوحاً وتأثيراً في البحار الضحلة، وتزداد حدة تأثيرها بالقرب من المناطق الساحلية. وعلى عكس المد والجزر المنتظم، تعتبر العواصف البحرية أحداثاً شاذة نسبياً تتفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية.

أخيراً، لا تقتصر ظواهر المد والجزر على المحيطات والمسطحات المائية فقط. يمكن أن تحدث الظاهرة في أنظمة أخرى حيث يوجد مجال جاذبي متغير مع الزمن والمكان. يتأثر شكل الجزء الصلب من الأرض قليلاً بما يعرف بمد الأرض، وهو مثال على حدوث الظاهرة خارج النطاق المائي التقليدي. ومع ذلك، يعد تأثير مد الأرض على الشكل الصلب للكوكب أقل وضوحاً من الحركات المائية، ولا يسهل ملاحظة تشوهات القشرة الأرضية الناتجة عنه مقارنة بالمياه.