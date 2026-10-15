كشف باحثو مختبر المواطن في جامعة تورونتو الكندية استغلال إعلانات رقمية لنشر برمجيات تجسس خبيثة. اعتمدت الوكالة الإسرائيلية «ديسكفر-تيك» على نشر ملايين الإعلانات لتمكين هجمات «بدون نقر» تستهدف أجهزة الضحايا حول العالم.

آلية الاختراق التلقائي دون تفاعل المستخدم

تثبت البرمجية الخبيثة نفسها على الأجهزة المستهدفة خلال ثوانٍ معدودة، ولا تتطلب أي تفاعل من الضحية لتنفيذ الهجوم. يجمع النظام بيانات الهوية وعنوان الآي بي بمجرد عرض إعلان يبدو عادياً، مثل إعلانات الألعاب أو خدمات الاتصالات.

أكد الباحث بيل مارczak وجود أدلة تقنية ملموسة تثبت عملية الاختراق التلقائي عبر هذه الإعلانات المموهة. تعتمد آلية المزادات البرمجية السريعة على كشف بيانات المستخدمين لعشرات الشركات للمنافسة على عرض الإعلان، مما يسهل عملية الاستهداف.

استهداف واسع لشبكات إعلامية ودولية

تعرضت عشرات أجهزة شبكة الجزيرة القطرية للاختراق عبر هذه الإعلانات الخبيثة، مما يشير إلى دقة الاستهداف الإعلامي. شمل العرض أيضاً شبكات حيوية مثل الأمم المتحدة وحلف الناتو والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصلت إعلانات الوكالة لمستخدمي شبكات حكومية في أوروبا والولايات المتحدة، مما يعكس اتساع نطاق التهديد الأمني. تلقى ملايين المستخدمين عالمياً إعلانات الوكالة منذ عام 2024، وشمل الاستهداف دولاً متنوعة مثل اليمن والبرازيل والمكسيك وجمهورية التشيك.

منصة كونتروليوم وتسريب الهويات سراً

تسمح منصة «كونتروليوم» التابعة للوكالة بإنشاء ملفات جماعية وكشف هويات المستخدمين سراً، مما سهل عمل شركات التجسس. استهدفت هذه الشركات مسؤولين وصحفيين ونشطاء وموظفي سفارات، مستغلة الثغرات في نظام الإعلانات الآلي.

تمنح البرمجية المهاجمة الوصول الكامل للجهاز المخترق، وتتيح استخراج الرسائل والصور وتسجيل المكالمات الهاتفية بسهولة. وصف الباحث وولفي كريستل الفشل في كشف هذه العمليات بأنه كارثي ويشكل تهديداً أمنياً شاملاً على الخصوصية العالمية.

غياب التنظيم ودعوات للتدخل العاجل

سمحت قلة التنظيم في سوق الإعلانات الآلي باستغلاله من قبل جهات خبيثة لتنفيذ هجمات معقدة ومنظمة. أدى هذا الفراغ التنظيمي إلى تمكين أدوات التجسس من الانتشار عبر قنوات إعلانية شرعية ظاهرياً.

دعا الباحثون الجهات التنظيمية في أمريكا وأوروبا للتدخل العاجل وإصلاح الثغرات النظامية في سوق الإعلانات الرقمية. يهدف هذا الطلب إلى سد الثغرات التي تسمح بتسريب البيانات وتعريض المستخدمين لهجمات غير مرئية وفعالة.