أطلقت شركة أوبو (OPPO) النموذج العالمي من هاتفها الذكي Find X10 Pro Max للطلب المسبق عبر منفذ البيع الإلكتروني جيزتوب (Giztop)، بدءًا من اليوم، على أن تُشحن الطلبات في 6 نوفمبر 2026.

شاشة AMOLED متقدمة بدقة عالية

يأتي الهاتف بشاشة LTPO 2.0 AMOLED مقاس 6.78 بوصة، وتقدم دقة عرض 2772 × 1272 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. الشاشة تدعم عمقًا لونيًّا 10-bit وتملك نسبة تباين تصل إلى 5,000,000:1.

تدعم الشاشة مساحات الألوان sRGB وP3، وتغطي 100% من نطاق DCI-P3، ما يضمن دقة في إظهار الألوان وثباتًا في المشاهد المتحركة.

أداء قوي مع معالج Dimensity 9600 Pro

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9600 Pro، ويضم حتى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X. النظام يعمل بواجهة ColorOS 17 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 17.

تتوفر خيارات تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت، و512 غيغابايت، و1 تيرابايت، جميعها تعتمد على تقنية UFS 4.1، وتُقترن جميعها بإصدار واحد فقط من الذاكرة العشوائية هو 16 غيغابايت.

نظام كاميرا ثلاثي بدقة 200 ميجابكسل

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية كل منها بدقة 200 ميجابكسل. الكاميرا الأساسية تستخدم مستشعرًا بحجم 1/1.3 بوصة وبفتحة عدسة f/1.5، وتدعم التثبيت البصري للصورة (OIS).

تتميز الكاميرا الواسعة جدًا بزاوية رؤية تبلغ 124 درجة ومستشعر بحجم 1/1.56 بوصة. أما الكاميرا التقريبية فتعتمد على عدسة من نوع بيريسكوبي بتكبير بصري 3x، وفتحة عدسة f/2.1، مع دعم OIS أيضًا.

يدعم الجهاز عدسة دانشيا (Danxia) من الجيل الثاني ومستشعرًا متعدد الطيف لتحسين دقة الألوان في الصور.

بطارية كبيرة وتقنيات شحن متقدمة

يضم الهاتف بطارية بسعة 8,000 ملي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق SuperVOOC بقدرة 80 واط. كما يتيح الشحن اللاسلكي AirVOOC بقدرة 50 واط.

يمكن استخدام الجهاز كمصدر طاقة لاسلكي بقدرة 10 واط للشحن العكسي. يمكن للمشترين اختيار الشحن العادي العالمي أو الشحن السريع حسب الحاجة.