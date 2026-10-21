أعلنت ديزني+ في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ عن المسلسل الدرامي الرعب الياباني «نايت تيلز كلوب»، وهو أنثولوجيا من ست حلقات تبدأ عرضها في يناير ٢٠٢٧.

تاكايوكِي يامادا يؤدي دور رجل أعمال يبحث عن الظواهر الخارقة

يؤدي الممثل تاكايوكِي يامادا شخصية هوغو، رجل أعمال ثري يقيم في طوكيو ويعاني هوسًا بالظواهر غير المفسَّرة. يقدِّم هوغو مكافأة قدرها ٢٠ مليون ين ياباني — ما يعادل نحو ١٣٠ ألف دولار أمريكي — لمن يقدم شهادات أو أدلة موثوقة عن لقاءات مع كائنات خارقة للطبيعة.

كل حلقة مستقلة مبنية على قصص إيشي ساواكومورا

تستند الحلقات الست إلى مجموعة قصصية أصلية للكاتب الياباني إيشي ساواكومورا. كتب ساواكومورا نصوص جميع الحلقات بنفسه، ووصف شعوره بالمفاجأة والفرح لأن قصصه ستُعرض على الشاشة لتخويف الجمهور حول العالم.

فريق إخراج متعدد يقوده كيوشي كوروساوا

شارك في إخراج الحلقات ستة مخرجين: كيوشي كوروساوا وتاكاشي شيميزو وشينزو كاتاياما ويوكيكو سودا ويوتشارو ساكاشيتا ويوزوكي ناكامورا. أما المشاهد الإطارية التي تظهر فيها يامادا داخل استوديو مظلم، فهي من إخراج كينجي ناكاجيما.

مشروع ضمن خطة توسع دولي طموحة

السلسلة جزء من خطة ديزني+ لتوسيع برامجها الأصلية الدولية، خاصة في آسيا. تخطط المنصة لزيادة إنتاجها السنوي من المسلسلات الأصلية الدولية من ٦٠ إلى ٧٠ مسلسلًا هذا العام إلى ثلاثة أضعاف خلال ثلاث سنوات. وقَّعت ديزني اتفاق تطوير متعدد السنوات مع شركة الإنتاج اليابانية ذا سفن المملوكة لتيب إس في أبريل ٢٠٢٦.

مسلسلات يابانية سابقة وقادمة على المنصة

من بين المسلسلات اليابانية السابقة على ديزني+ مسلسل غانيبال، الذي جسَّده يويا ياغيرا، وعُرض موسمه الثاني في ٢٠٢٥. كما تضم المنصة حاليًا مسلسل لاند أوف تاناباتا، وهو لغز خارق للطبيعة. ومن العناوين القادمة ميري بيري لاف، وهو مسلسل رومانسي كوري-ياباني، ومسلسل الفكاهة الترفيهي ذا ون شوت.